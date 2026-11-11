Сын сам привел убийцу в дом? Тайный роман главврача закончился трагедией

В Новой Москве расследуют жестокое преступление, жертвой которого стала 60-летняя Марина Каган — главный врач частного медицинского центра «КМ-Клиник». Женщину обнаружили мертвой в собственном доме с многочисленными повреждениями. Под подозрение попал давний знакомый семьи, однако подробности его отношений с погибшей оказались куда неожиданнее, чем можно было предположить.

Как выяснилось, Марину и 30-летнего гражданина Германии связывал тайный роман, о котором не знали даже близкие родственники. Более того, познакомил мужчину с будущей возлюбленной ее собственный сын. Причиной трагедии могла стать ревность. Что известно о последних днях жизни главврача и как развивались события, закончившиеся жестокой расправой?

Тело нашли возле лестницы

Трагедия произошла в частном доме в селе Никольское в районе Вороново Новой Москвы. Тело Марины Каган обнаружили утром 10 ноября. Женщина лежала возле лестницы на первом этаже собственного дома. По данным СМИ, ее обнаружил 34-летний сын Александр. Как пишет The Voice, мужчина увидел мать в луже крови.

На теле 60-летней женщины были многочисленные гематомы и другие повреждения. Позднее выяснилось, что у нее была серьезно травмирована голова, а также имелись признаки удушения. На место прибыли правоохранители, которым предстояло установить, что произошло в доме.

В тот момент там находились сын погибшей, его супруга, их полугодовалый ребенок и давний знакомый семьи — гражданин Германии по имени Даниэль. После обнаружения тела мужчина покинул дом и исчез. Вскоре выяснилось, что он уехал на автомобиле Марины Каган. Позднее его задержали.

Однако наиболее неожиданная часть этой истории обнаружилась, когда следователи и журналисты стали выяснять, кем на самом деле приходился Даниэль погибшей.

Сын познакомил мать с будущим обвиняемым

История знакомства Марины Каган и Даниэля началась задолго до трагедии. Мужчина познакомился с сыном будущей жертвы еще в 2016 году. Они вместе играли в компьютерные игры и поддерживали общение.

Позже Даниэль обратился к Марине за медицинской помощью. Мужчину беспокоили панические атаки и мигрени, появившиеся после смерти отца. Так знакомство, изначально связанное с сыном и профессиональной деятельностью врача, переросло в более близкое общение.

Но отношения между главврачом и пациентом, судя по новым сведениям, не ограничились медицинской помощью. Марину и Даниэля связывал тайный роман, продолжавшийся около года. Об этой связи, как утверждает телеканал, не знали даже близкие погибшей.

При этом мужчина не просто периодически бывал в доме Каган. По данным РЕН ТВ и MK.RU, с сентября 2026 года гражданин Германии жил там на постоянной основе. Его комната располагалась на первом этаже, тогда как остальные члены семьи занимали второй. Получается, человек, которого родственники воспринимали как давнего знакомого, находился рядом с ними практически каждый день, но скрывал гораздо более близкие отношения с хозяйкой дома.

Ревность стала причиной расправы?

Наиболее неожиданная подробность дела касается предполагаемого мотива преступления. Причиной трагедии могла стать вспышка ревности.

Даниэль услышал, как Марина разговаривает по телефону с другим мужчиной. Этот разговор вызвал у него сильную ревность, после чего гражданин Германии якобы решил расправиться с возлюбленной.

За жестоким преступлением, предположительно, стоял личный конфликт между людьми, которых связывали романтические отношения. При этом официальная версия Следственного комитета пока сформулирована иначе: причиной нападения ведомство называет личную неприязнь. Подробности о телефонном разговоре и ревности в сообщениях СК не приводились, поэтому эти сведения следует рассматривать именно как информацию телеканала, а не как установленный следствием мотив.

Если версия ревности подтвердится, трагедия приобретет еще более драматичный оттенок: знакомство, которое когда-то началось благодаря сыну погибшей, закончилось расправой над его матерью. При этом остается открытым вопрос, что именно происходило между Мариной и Даниэлем в последние дни перед преступлением и насколько серьезным был конфликт.

Больше недели готовился к убийству

После задержания 30-летнего гражданина Германии столичный Следственный комитет сообщил о его признательных показаниях. Из них следует, что нападение не было результатом внезапной ссоры: мужчина заранее обдумывал свои действия.

«В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил следствию, что более семи дней планировал убийство женщины», — сообщили в пресс-службе столичного СК России после его допроса.

Следователи также раскрыли обстоятельства расправы. Согласно материалам дела, ранним утром 10 ноября обвиняемый находился в частном доме в Новой Москве. На почве личной неприязни он толкнул Марину Каган с лестницы. После этого мужчина не менее четырех раз ударил ее головой о ступени, а затем задушил полиэтиленовым пакетом. От полученных повреждений женщина скончалась.

Первоначальные вопросы об обстоятельствах ее гибели получили ответ: по версии следствия, речь идет не о несчастном случае случайного падения, а об умышленном убийстве.

Ранее выдвигалась еще одна версия: правоохранители проверяли возможность несчастного случая. Родственники не исключали подобного развития событий, поскольку в последние месяцы главврач страдала от некоего заболевания. Из-за него у нее якобы случались приступы дурноты и даже обмороки.

Какие обвинения предъявили гражданину Германии

После задержания и допроса уголовное дело получило новую квалификацию. Если первоначально расследование велось по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, — то впоследствии обвиняемому предъявили обвинение по двум другим статьям.

Как сообщили в Следственном комитете, речь идет о части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Следователи намерены ходатайствовать перед Щербинским районным судом Москвы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Окончательные обстоятельства произошедшего и виновность обвиняемого предстоит установить в рамках дальнейшего разбирательства.

Чем занимался Даниэль

О жизни обвиняемого до трагедии известно не так много. По информации MK.RU, мужчина зарабатывал торговлей криптовалютой. С семьей Каган он был знаком около десяти лет, а с осени 2026 года жил в доме главврача.

Его знакомство с Александром, сыном погибшей, началось еще в 2016 году. Тогда мужчины вместе увлекались компьютерными играми. Позднее Даниэль стал пациентом Марины Каган, а затем между ними завязались романтические отношения.

По данным телеканала, мужчина переживал смерть отца, после которой у него появились панические атаки и мигрени. Именно с этими проблемами он первоначально обратился к врачу.

При этом ни подробности лечения, ни обстоятельства, при которых отношения между пациентом и медиком стали личными, публично подробно не раскрывались. Неизвестно и то, насколько близкие отношения Даниэля и Марины продолжались непосредственно перед трагедией.

Особенно примечательно, что, несмотря на длительное знакомство мужчины с семьей и совместное проживание, роман, по информации РЕН ТВ, оставался тайной для окружающих. Почему Каган решила не рассказывать о нем близким и как именно развивался конфликт между ней и Даниэлем, пока остается неизвестным.

Что известно о Марине Каган

Марина Каган много лет посвятила медицине и руководству частным медицинским центром. С 2006 года она возглавляла «КМ-Клиник». Согласно информации на сайте учреждения, общий профессиональный стаж врача составлял 36 лет.

В 1989 году Каган окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Позднее она получила дополнительную специализацию в области ультразвуковой диагностики.

Профессиональная деятельность врача была связана не только с практической медициной. В 2014 году ей присудили степень доктора медицины, а спустя два года наградили почетной медалью Ильи Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации.

В 2020 году Марина Каган получила звание «Рыцарь науки и искусств». В 2024-м стала членом двух европейских научных и медицинских академий в Ганновере.

За десятилетия работы она построила медицинскую карьеру, получила профессиональное признание и возглавила частный медицинский центр. Однако теперь ее имя оказалось в криминальных сводках из-за трагедии, которая произошла в собственном доме.

В этой истории особенно много вопросов вызывает контраст между внешне привычной жизнью семьи и тем, что, по данным СМИ, происходило за закрытыми дверями. Давнее знакомство, медицинская помощь, тайные отношения и ревность — все это, как предполагает следствие и сообщают источники, стало частью событий, закончившихся гибелью 60-летней женщины.

Теперь правоохранителям предстоит восстановить не только последовательность действий обвиняемого в день трагедии, но и обстоятельства конфликта, который, по версии следствия, привел к заранее спланированной расправе.

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