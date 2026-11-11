«Не трогай классику»: Гагарина отказалась петь с Дубцовой

Гагарина отказалась перезаписывать хит «Кому? Зачем?» с Дубцовой

Певица Ирина Дубцова захотела вернуть на музыкальные площадки один из самых известных совместных хитов с Полиной Гагариной. Певица предложила коллеге записать новую версию композиции «Кому? Зачем?», которая появилась еще в 2008 году. Однако идея не нашла поддержки у второй исполнительницы: Гагарина попросила не менять оригинал.

Дубцова призналась, что хотела взглянуть на старую песню глазами повзрослевших артисток. За прошедшие годы обе исполнительницы приобрели новый жизненный и профессиональный опыт, поэтому композиция, по мнению Ирины, могла бы зазвучать иначе.

Почему Полина Гагарина отказалась перезаписывать песню

О своем предложении Ирина Дубцова рассказала в эфире программы на федеральном канале. По словам певицы, она сама связалась с Полиной Гагариной и предложила выпустить обновленный вариант их совместной композиции.

«Я на днях позвонила Полине и сказала: „Давай выпустим в том варианте, который сейчас разошелся?“ Мы повзрослевшие, уже с другим опытом, а не такие девчульки, как в 2008 году», — поделилась артистка.

Однако Гагарина оказалась не готова возвращаться к записи. Как пересказала разговор Дубцова, коллега ответила: «Ты что, не трогай классику!»

Ирина, впрочем, не стала отказываться от своей задумки. Она напомнила, что является автором композиции, поэтому имеет собственное представление о том, как можно распорядиться этой музыкальной историей.

«Это я написала классику, хочу и трогаю», — с юмором отреагировала певица.

Как появилась песня «Кому? Зачем?»

История сотрудничества Ирины Дубцовой и Полины Гагариной началась задолго до нынешнего разговора о перезаписи. Обе артистки знакомы зрителям по проекту «Фабрика звезд»: Ирина стала победительницей четвертого сезона, а Полина — второго.

Идея объединить голоса двух выпускниц музыкального шоу принадлежала Дубцовой. В 2008 году певицы записали композицию «Кому? Зачем?», автором которой выступила Ирина. Впоследствии на песню появился клип, а сама работа стала одним из заметных совместных проектов исполнительниц.

По замыслу автора, композиция рассказывала о болезненном расставании, предательстве и переживаниях, знакомых многим женщинам. При этом главная мысль заключалась не только в том, как тяжело пережить разрыв, но и в необходимости вновь научиться ценить себя.

Сильный вокал Полины, по оценке Ирины, помог передать настроение песни. В результате получилась работа, в которой соединились авторский почерк Дубцовой и исполнительская манера Гагариной.

Как складывались отношения Дубцовой и Гагариной

Совместная работа двух певиц получила профессиональное признание. В 2010 году Дубцова и Гагарина стали лауреатами премии «Муз-ТВ» в номинации «Лучший дуэт». Для обеих исполнительниц это стало важным достижением, а песня «Кому? Зачем?» продолжила оставаться частью их музыкальной истории.

При этом сотрудничество не ограничилось одной записью. Спустя годы артистки вновь выходили на сцену вместе и исполняли композицию перед публикой. В частности, дуэт прозвучал на юбилейном концерте Ирины Дубцовой в 2021 году. Певицы также встретились на музыкальном телевидении в конце 2025-го.

Почему Дубцова хочет вернуться к хиту спустя годы

Желание Ирины Дубцовой обновить «Кому? Зачем?» связано с тем, что за прошедшее время изменились сами исполнительницы. В 2008 году они были молодыми певицами, только набиравшими популярность после участия в «Фабрике звезд». Теперь за их плечами многолетняя карьера, новые песни, выступления и личные переживания.

Для автора композиции возвращение к старому материалу — возможность показать, как иначе может восприниматься знакомая история с течением времени. Тем более что песня изначально затрагивала темы отношений и расставаний, которые не теряют актуальности.

Однако у Полины Гагариной, судя по словам Дубцовой, другой взгляд на подобные эксперименты. Иногда именно первоначальное исполнение становится для публики тем самым воспоминанием, которое не хочется менять даже спустя много лет.

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