Бессильная истерика: европейцы в ярости из-за того, что их не позвали на переговоры в ОАЭ

Делегация из ЕС до последнего верила, что их пустят на переговоры в Абу-Даби

Европейцы, которых оставили за бортом консультаций, пытаются повлиять на переговорный процесс хотя бы косвенно.

Как уверяют журналисты «Би-би-си», делегация из ЕС до последнего верила, что их все-таки пустят в зал заседаний, несмотря на то, что и в Москве, и в Вашингтоне с самого начала отвергали эту возможность. В итоге в эфире европейских телеканалов случилась настоящая истерика.

«Дональд Трамп стремится ни много ни мало предоставить России гарантии безопасности. То есть именно то, чего россияне добиваются уже более 30 лет. И об этом в США говорят так, как будто обе стороны находятся в равном положении. Что это значит? Что Америка намерена навязать европейцам целый ряд условий под диктовку россиян! Это неприемлемо. С этим нельзя мириться!» — сказал ведущий BFM TV Франсуа Клемансо.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция

Переговоры в Абу-Даби, где, в частности, обсуждают архитектуру безопасности всей Европы, считают главным поводом для беспокойства в Европе. Как пишет The Wall Street Journal, в Брюсселе больше всего опасаются именно того, что будущее Старого света будет решено без их участия.

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