Каршеринг начал выбивать долги с водителей через коллекторов

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Такие штрафы уже занимают свыше 5% в работе агентств по взысканию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Каршеринговые компании начали выбивать долги с водителей с помощью коллекторов. По данным «Известий», такие штрафы уже занимают свыше 5% в работе агентств по взысканию, и доля растет. Примерно каждый третий водитель платить отказывается.

Что неудивительно: нередко людям приписывают чужие ДТП. На погашение долга даются всего сутки, а суммы иногда доходят до нескольких сотен тысяч рублей.

Юристы советуют не торопиться оплачивать спорные счета. Сначала стоит запросить у каршеринга доказательства нарушения, а затем направить и сервису, и коллекторам досудебную претензию.

Коллекторы и закон

Правила работы организаций, занимающихся возвратом денег, регулирует Федеральный закон № 230, а за их соблюдением следит Федеральная служба судебных приставов. Связаться с должником представители кредитора могут по телефону, через автоматизированный голосовой помощник или лично.

Согласно закону, телефонные переговоры можно проводить не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц; отправка СМС-сообщений разрешается не более двух раз в день, четырех в неделю и 16 в месяц.

Для личных встреч также установлен лимит — не чаще одного раза в неделю. Помимо этого, у гражданина есть возможность ограничить дальнейшее общение с коллекторами: достаточно направить официальное заявление о взаимодействии через представителя, и представлять его интересы перед взыскателями будет адвокат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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