«Вторая мама»: участники «На-На» растрогали воспоминаниями о Федосеевой-Шукшиной

Участники группы «На-На» назвали Федосееву-Шукшину второй мамой

Участники группы «На-На» назвали народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину второй матерью. Этой информацией они поделились с корреспондентом 5-tv.ru на прощании с Лидией Николаевной, которое прошло в Москве.

«У нас было такое, что мы, вот, допустим, у Лидии Николаевны в гостях находимся, а нам ехать, куда-нибудь, там, гастроли, и она всегда нам еду с собой упаковывала, чтобы мы не проголодались в дороге», — рассказал вокалист и гитарист Владимир Политов.

Участники группы добавили, что артистка стала им второй матерью.

«Конечно, да, и как вторая мама, и как старший товарищ», — отметил Политов.

По словам вокалиста и бас-гитариста Вячеслава Жеребкина, Федосеева-Шукшина и сама воспринимала их, как родных детей.

«Она просто любила нас как своих детей и за нас переживала», — вспомнил он.

Участники группы общались и с семьей актрисы.

«Лидия Николаевна приезжала к Бари в гости, и, конечно же, мы с Лидией Николаевной чаще виделись, чем с ее дочкой, с Машей тоже общались, с Олечкой дружили одно время, общались», — рассказал музыкант.

В столице состоялось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Местом проведения траурной церемонии стал храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, где собрались родственники, представители творческой интеллигенции и фанаты таланта актрисы.

Напомним, что актриса состояла в браке с заслуженным артистом России, основоположником группы «На-На» Бари Алибасовым около трех лет — с ноября 2018 года по сентябрь 2021-го. Актриса вышла за Алибасова в пятый раз. При этом знаменитости начали отношения в 1995–1998 годах.

До этого Бари Каримович выражал соболезнования по поводу смерти экс-супруги. Тогда он утверждал, что Лидия Николаевна осталась для него близким и родным человеком.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась вечером 6 ноября от острой сердечной недостаточности.

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