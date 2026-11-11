Врач всегда за кулисами: чего опасается Лариса Долина

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 97 0

У певицы есть одна особенность организма, которая помогает придерживаться этого принципа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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На концертах Ларисы Долиной дежурит врач-фониатор

Народная артистка России Лариса Долина никогда не отменяет концерт из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

Певица никогда не отменяет свои выступления из-за проблем со здоровьем. И на это у нее есть несколько причин. Во-первых, артистка считает такие поступки неправильными. Во-вторых, придерживаться этого правила ей позволяет особенность организма.

«У меня никогда не поднимается температура. Ну, такая физиология у меня. А в любом другом состоянии, я считаю, что можно выходить на сцену», — пояснила исполнительница.

Кроме того, за кулисами ее концертов всегда дежурит врач-фониатор — медик, который специализируется на лечении и диагностики гортани и голосового аппарата. Этот факт тоже позволяет певице чувствовать увереность, даже когда она находится во власти недуга.

Ранее Лариса Долина рассказала о том, как падала в обмороки после собственных концертов. Зрители, по словам знаменитости, настолько заряжают ее энергией, что на время отступает даже плохое самочувствие.

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