«Так не падают»: мать Соседова сомневается в официальной версии смерти сына

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 2 640 0

После знакомства с записью камер видеонаблюдения у родственницы появилось больше вопросов о случившемся, чем ответов.

Почему мать Соседова сомневается в причинах смерти сына

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Мать Сергея Соседова сомневается в официальной версии смерти сына

Мать журналиста и музыкального критика Сергея Соседова Антонина Соседова сомневается в официальной версии следствия о смерти сына. Об этом она рассказала изданию aif.ru.

Женщина уточнила, что она видела запись с камер видеонаблюдения из отеля, где получил травму критик. С видео она смогла ознакомиться в одной из телевизионных программ. Увиденное породило у матери журналиста больше вопросов, чем ответов о смерти сына.

Во-первых, ее насторожила походка Соседова. На записи он шел медленно и как-то неестественно. В обычной жизни критик передвигался быстрее. Во-вторых, ей показалось, что он потерял сознание еще до того, как упал. А не после, как гласит официальная версия событий.

«Скорее всего, он потерял сознание. Потому что так, плашмя, так не падают, во весь рост, очень прямолинейно», — рассуждала Соседова.

Но она подчеркнула, что, несмотря на сомнения, окончательных выводов родительница журналиста не делает.

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в городе Нерюнгри. Туда он приехал в командировку и в отеле упал с лестницы. В результате несчастного случая критик получил перелом основания черепа и кровоизлияние. Журналиста доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее близкий друг Сергея Соседова Артем Тихомиров резко отреагировал на показ записи с камер наблюдения в программе телеведущего Андрея Малахова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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