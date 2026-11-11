Части тел месяц пролежали в морозилке: пожилую пару убили в Ростове-на-Дону

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 35 0

Следователи подозревают 49-летнего сына жертв.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

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Расчлененные тела двух пенсионеров нашли в холодильнике в Ростове-на-Дону

Расчлененные тела двух пенсионеров нашли в холодильнике в квартире дома в Ростове-на-Дону. Информацию от источника и кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Останки принадлежат мужу и жене 1952 и 1953 годов рождения. Их нашли в холодильнике после того, как соседи пожаловались на неприятный запах.

Следователи ищут 49-летнего сына жертв, он является подозреваемым. По предварительным данным, мужчина подался в бега, его местоположение выясняется.

Согласно данным от источника 5-tv.ru, мужчина 20 сентября обратился в полицию и заявил, что его родители якобы уехали в Крым, после чего перестали выходить на связь. Супругов объявили в розыск, однако поиски не дали результатов — их искали, пока не нашли тела.

Ряд источников сообщил, что в прошлом у подозреваемого уже была похожая история — примерно десять лет назад мужчину разыскивали по подозрению в убийстве тещи, которую нашли задушенной на кладбище в хуторе Щепкин Аксайского района.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Ранее в Московском регионе нашли тело мужчины, пропавшего в конце октября. Его останки обнаружили в полиэтиленовом пакете в частном доме на территории поселения Рязановское.

По данным Следственного комитета, мужчина пропал на юге Москвы в конце октября 2026 года. Его поиски не принесли результата, однако 2 ноября его тело обнаружили в одном из частных домов. По предварительной версии, смертельные ранения мужчине мог нанести его знакомый.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Части тел месяц пролежали в морозилке: пожилую пару убили в Ростове-на-Дону

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