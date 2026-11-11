«Прекрасной части моей жизни»: Алибасов прислал венок на прощание с Федосеевой-Шукшиной

Алибасов прислал венок на прощание с Федосеевой-Шукшиной

Заслуженный артист России Бари Алибасов прислал венок на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной с трогательной надписью: «Лидуше, прекрасной части моей жизни». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Сам продюсер на церемонии не присутствовал. Солисты группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин рассказали 5-tv.ru, что Алибасов сейчас слишком слаб для личного присутствия. По их словам, смерть бывшей супруги стала для него тяжелым ударом, а сам продюсер находится в подавленном состоянии.

Кроме того, Алибасов, как рассказали музыканты, хотел сохранить в памяти Федосееву-Шукшину живой. Несмотря на отсутствие на прощании, он постарался лично выразить ей свои чувства через венок.

Ранее Алибасов записал видеообращение после смерти актрисы. В нем он назвал Федосееву-Шукшину близким и родным человеком, который подарил ему любовь и заботу.

История отношений Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Алибасов и Федосеева-Шукшина познакомились еще в 1990-х годах. Некоторое время они жили вместе, однако затем расстались. Спустя более двух десятилетий пара вновь сблизилась и в ноябре 2018 года официально зарегистрировала брак.

Для актрисы это был пятый брак. Отношения супругов сопровождались публичными конфликтами и судебными разбирательствами. В декабре 2020 года суд первоначально расторг их брак, однако это решение позднее отменили. Окончательно супруги развелись в сентябре 2021 года.

После расставания Алибасов и Федосеева-Шукшина сохранили теплые отношения.

Прощание с актрисой

Церемония прощания с Федосеевой-Шукшиной прошла в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Проститься с артисткой пришли родственники, друзья и коллеги, среди которых были Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина и Людмила Зайцева.

После отпевания актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее вторым супругом — актером, режиссером и писателем Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в ноябре на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

За годы карьеры актриса сыграла десятки ролей. Широкую известность ей принесли фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

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