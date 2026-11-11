Диалог только начинается: итоги переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби

Последняя информация из Абу-Даби. Там сегодня завершились трехсторонние переговоры. Россия, Украина и США, обсуждали не только конфликт, но и будущее всей европейской системы безопасности, чтобы она устроила все стороны.

О чем удалось договориться — расскажет корреспондент «Известий» Павел Кузнецов. Он передает из Эмиратов.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция

Без малого три часа за закрытыми дверями. Второй день переговоров оказался самым секретным. Ни протокольной съемки, почти никаких инсайдов. Лишь предположения СМИ. Все точки над «и» расставляет российская делегация.

Российская переговорная группа заходит в зал для пресс-конференций. Внешне все очень сосредоточены. Видно, что переговоры были непростыми.

И сразу к сути темы. Тема Украины — важнейшая. Но теперь стороны обсуждают, что будет после завершения конфликта. На кону безопасность всего континента.

«Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься, поэтому эта тема была центральной темой переговоров», — сказал помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

При этом Россия не раз предупреждала: конфликтов стало слишком много. Пора садиться и решать все спорные вопросы. ООН не работает, правила больше не работают. Кажется, доходить до некоторых стало только сейчас.

«Вопрос об архитектуре европейской безопасности, о том, что нужно создать новую всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, вот прошло немало лет, и наконец эта тема уже обрела звучание и понимание, что ее надо решать. Мы, с участием американской стороны, обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то — нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен», — сказал Владимир Мединский.

И тут, как известно, лучше говорить, чем не говорить. Нынешняя администрация США демонстрирует хотя бы желание диалога. В отличие от тех же европейцев. Посланники «боррелевского цветущего сада» в Абу-Даби тоже прилетели. Хотя их и не звали. И к столу переговоров не подпустили.

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали, поэтому что обсуждать — непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиниц, поговорят о своих делах», — сказал Владимир Мединский.

В эти лобби-бары гостиниц к европейцам наверняка сегодня отправятся украинские делегаты. Они получили наставления накануне перед трехсторонней встречей и по традиции должны отчитаться. Зеленский вот уже в очередном европейском турне. Поехал за деньгами и параллельно информирует спонсоров.

«Как только что сказал президент, сегодня вечером мы будем обсуждать это, продолжим дискусиию в четверг и пятницу в Дублине, а также в Берлине. Это один из многих вопросов, стоящих сейчас на повестке дня», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

И там же, в Европе, Зеленский устроил очередную пиар-акцию. Заявил, что из Донбасса не уйдет. То есть снова пошел против Трампа, который признал очевидное: граница Украины в итоге изменится.

Российская делегация это в кулуарах подтвердила.

«Каждая пядь нашей земли будет России возвращена. Так и не иначе», — сказал Владимир Мединский.

Предположения о том, что Россия и Украина обсуждали гуманитарные вопросы, оправдались. В ближайшее время планируется масштабный обмен пленными. Конкретных цифр и дат пока нет. Вероятно, этим вопросом занимаются военные ведомства.

В общей сложности, если суммировать оба дня, нынешний раунд переговоров длился около семи часов. Конкретные детали договоренностей пока не сообщаются. Но диалог будет продолжен. Уже завтра зять президента Джаред Кушнер должен прилететь в Москву.

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* —Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.