Борьба с терроризмом и киберпреступностью: в Москве проходит встреча лидеров стран ОДКБ

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Заседание в расширенном составе посвящено вопросам глобальной безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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В Москве проходит встреча лидеров ОДКБ

В эти минуты в Москве обсуждают, как бороться с терроризмом, киберпреступностью и наркоторговлей на территории постсоветского пространства. В столице проходит встреча лидеров стран ОДКБ под председательством президента России Владимира Путина. Прямо сейчас в рамках саммита идет заседание в расширенном составе, посвященное вопросам глобальной безопасности.

«Единые подходы к нынешней ситуации в мире и в нашем регионе, видение приоритетных направлений развития ОДКБ отражены в проекте декларации Совета коллективной безопасности, которую по инициативе России имеется в виду одобрить на сегодняшнем заседании. Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России. В частности, в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр», — сказал президент России Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин провел с лидерами стран ОДКБ встречу в узком составе. В ней приняли участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В нынешней повестке заседания значится не только глобальная и региональная безопасность, но и подведение итогов работы ОДКБ за уходящий год. Также в рамках саммита Владимир Путин встретился с генеральным секретарем организации Таалатбеком Масадыковым.

«У вас состоялись встречи с лидерами стран ОДКБ. Вы контакты поддерживаете и дальше с руководством других международных организаций, имели возможность наблюдать за проведением учений, которые проводятся в рамках ОДКБ. Хотел бы сказать, что у вас не должно быть никаких сомнений, мы будем делать все, чтобы вам помогать, любые организационные вопросы. И я лично всегда в вашем распоряжении. Ну, я думаю, что вы и без нас справитесь, зам генерального секретаря уже несколько лет. Поэтому все там хорошо знаете, погружены в ткань нашей совместной работы», — сказал президент России Владимир Путин.

«Перед вами альбом, я хотел, чтобы вы посмотрели, наглядно мы попытались коротко приготовить основные моменты нашей деятельности за текущий год. Хотел остановиться: на сегодняшний день мы можем констатировать, что приоритеты РФ в целом реализованы. Продолжали наращивать внешнеполитические взаимодействия по наиболее актуальным проблемам международной безопасности», — сказал генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

В эти минуты лидеры страны подписывают итоговые документы ОДКБ.

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