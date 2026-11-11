В центре Москвы трехлетняя девочка погибла, выпав из окна восьмого этажа

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 49 0

Ребенок остался без присмотра отца. Прокуратура начала проверку.

В Москве девочка погибла, выпав из окна 8-го этажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Москве произошла трагедия. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома в Большом Кондратьевском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

От полученных травм ребенок скончался на месте. По предварительным данным, девочка 2022 года рождения на непродолжительное время осталась без присмотра отца. Мужчина находился в квартире в момент происшествия.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Ход процессуальной проверки и выяснение причин трагедии находятся на контроле в надзорном ведомстве.

Похожий случай произошел в октябре этого года в Ульяновске. Там пятилетняя девочка выжила после падения с высоты восьмого этажа. Как сообщили в региональном МВД, пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. 

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