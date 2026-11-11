Мединский: Россия и Украина приблизились к миру после переговоров в Абу-Даби

Россия и Украина приблизились к достижению мира после переговоров в Абу-Даби, считает помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом он рассказал в комментарии «Вестям».

По словам Мединского, прошедшие консультации позволили сторонам продвинуться в направлении мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от целого ряда участников.

«Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов. <…> В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты», — отметил он.

В частности, глава российской делегации отметил роль Украины и США, а также позиции европейских государств. При этом Мединский заявил, что Россия намерена добиться выполнения всех задач, которые ставила перед собой в рамках переговоров.

Второй день переговоров России, США и Украины завершился 11 ноября в Абу-Даби. Консультации стали продолжением дипломатического диалога, который возобновился после почти девятимесячного перерыва.

Российскую делегацию на встрече возглавил Мединский. В состав группы также вошли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров.

Предыдущие переговоры представителей трех стран состоялись в феврале 2026 года в Женеве.

Что обсуждали на переговорах

В первый день встречи участники сосредоточились на более широком круге вопросов международной безопасности. Обсуждение непосредственно украинского конфликта на начальном этапе не проводилось.

В числе тем переговоров были гарантии безопасности, возможные механизмы деэскалации, гуманитарные вопросы и потенциальные шаги к мирному соглашению.

Кушнер ранее говорил о необходимости сформировать новые принципы взаимодействия, которые позволили бы не допустить подобных кризисов в будущем. Мединский, в свою очередь, отмечал заинтересованность российской стороны в продолжении переговорного процесса.

Представители европейских стран непосредственно в трехсторонней встрече не участвовали. При этом перед началом консультаций украинская делегация провела отдельные переговоры с советниками из Франции, Германии, Великобритании и НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее не исключал, что в дальнейшем формат переговоров может быть расширен за счет участия европейских государств.

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