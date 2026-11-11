Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби

Лавров: по итогам переговоров в Абу-Даби стороны дали позитивные оценки

По итогам переговоров в Абу-Даби большинство участников дали позитивные оценки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом он отдельно отметил позицию лидера киевского режима Владимира Зеленского, который, по словам министра, придерживается собственной линии. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Лавров также оценил настрой украинской делегации. По его словам, представители Киева на встрече были предметно ориентированы на обсуждение вопросов.

«Комментарии по итогам этих переговоров в Абу-Даби все стороны сделали более-менее позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского, он постоянно играет в какие-то свои собственные игры, но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», — отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что американские представители планируют приехать в Москву. Они должны представить президенту России Владимиру Путину итоги переговоров в Абу-Даби. Отдельный доклад президенту подготовит российская делегация.

По словам Лаврова, именно после получения этих оценок будет определяться дальнейшая линия России по украинскому вопросу. При этом министр подчеркнул, что Москва продолжит исходить из задач специальной военной операции, сформулированных российским президентом.

«Дальнейшая линия РФ в вопросе Украины будет выстраиваться так, чтобы достигать целей СВО, которые были сформулированы Владимиром Путиным», — заявил Лавров.

Второй день переговоров России, США и Украины завершился 11 ноября в Абу-Даби. Консультации стали продолжением дипломатического диалога, который возобновился после почти девятимесячного перерыва.

Российскую делегацию на встрече возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. В состав группы также вошли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров.

Предыдущие переговоры представителей трех стран состоялись в феврале 2026 года в Женеве.

В первый день встречи участники сосредоточились на более широком круге вопросов международной безопасности. Обсуждение непосредственно украинского конфликта на начальном этапе не проводилось.

В числе тем переговоров были гарантии безопасности, возможные механизмы деэскалации, гуманитарные вопросы и потенциальные шаги к мирному соглашению.

Кушнер ранее говорил о необходимости сформировать новые принципы взаимодействия, которые позволили бы не допустить подобных кризисов в будущем. Мединский, в свою очередь, отмечал заинтересованность российской стороны в продолжении переговорного процесса.

Представители европейских стран непосредственно в трехсторонней встрече не участвовали. При этом перед началом консультаций украинская делегация провела отдельные переговоры с советниками из Франции, Германии, Великобритании и НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее не исключал, что в дальнейшем формат переговоров может быть расширен за счет участия европейских государств.

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