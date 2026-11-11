Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоится 12 ноября

Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первой половине дня 12 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Ушакова, встреча пройдет в обычном протокольном формате.

Уиткофф и Кушнер должны прибыть в Москву утром в четверг. Визит американских представителей состоится после завершения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Ранее Кушнер сообщил, что они с Уиткоффом намерены обсудить с российским президентом итоги состоявшихся консультаций и возможные дальнейшие шаги.

Второй день переговоров России, США и Украины завершился 11 ноября в Абу-Даби. Консультации стали продолжением дипломатического диалога, который возобновился после почти девятимесячного перерыва.

Российскую делегацию на встрече возглавил Мединский. В состав группы также вошли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров.

Предыдущие переговоры представителей трех стран состоялись в феврале 2026 года в Женеве.

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