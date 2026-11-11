Окрошка только на квасе: Росстандарт официально утвердил рецепт по ГОСТу

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 34 0

Любителям холодного блюда придется смириться — кефир оказался не в почете.

ГОСТ русской кухни: почему окрошку готовят только на квасе

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Росстандарт официально утвердил рецепт окрошки только на квасе

Росстандарт утвердил государственный стандарт (ГОСТ) традиционной русской кухни, в котором прописаны рецепты 130 блюд. Одно из самых неожиданных требований касается окрошки: согласно документу, ее следует готовить на кислом хлебном квасе. Кефир и другие кисломолочные продукты в качестве заправки для традиционного блюда не предусмотрены.

Ограничения коснулись и других рецептов. Например, блюда по-московски нельзя запекать с майонезом — вместо него стандарт предусматривает сметанный соус.

В перечень традиционной русской кухни вошли гоголь-моголь, драники, жюльен, макароны по-флотски, скоблянка и каленые яйца. Для салата оливье предусмотрели сразу два варианта: исторический, с раковыми шейками, и современный. Даже для колобка и горохового киселя разработали отдельные рецептуры.

ГОСТ устанавливает требования к ингредиентам, способам приготовления и подаче каждого блюда. При этом стандарт носит добровольный характер. Россиянам никто не запрещает готовить окрошку на кефире или добавлять майонез в запеченные блюда. Однако заведения общественного питания, которые заявляют о соответствии своей кухни ГОСТу, должны придерживаться установленных рецептов.

Новый стандарт должен вступить в силу 1 января 2027 года. При этом предусмотрена возможность его досрочного применения.

Работа над популяризацией национальной кухни в России ведется не первый год. Ранее обсуждалось расширение присутствия традиционных блюд в меню гостиниц, кафе и ресторанов. В частности, Минпромторг предложил сформировать рекомендации по русским завтракам, включив в них каши, блины, сырники, пироги, а также квас и морсы. 

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