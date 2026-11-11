Захарова: предложение России по иранскому урану остается в силе

Россия по-прежнему готова принять на своей территории обогащенный уран из Ирана для последующего разбавления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что Москва ранее выступила с инициативой переместить иранский ядерный материал в Россию. При этом окончательное решение о его дальнейшей судьбе остается исключительно за Тегераном.

«Это была наша инициатива, она была выдвинута при твердом понимании, что любое решение в отношении иранского ядерного материала остается исключительно за Тегераном. Это предложение по-прежнему „на столе“», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, российские специалисты располагают необходимыми технологиями, оборудованием и опытом для проведения соответствующих работ. При этом Москва готова рассмотреть и другие варианты, если иранская сторона предложит альтернативные решения.

Захарова добавила, что предметно обсуждать технические детали можно будет после того, как Тегеран определится со своими дальнейшими действиями. Она также подчеркнула, что обогащенный уран является собственностью Ирана, поэтому распоряжаться им вправе только власти республики.

Вопрос о запасах иранского урана остается одним из ключевых в обсуждении ядерной программы страны. Обогащение урана — процесс повышения концентрации изотопа уран-235, который используется в качестве ядерного топлива. При дальнейшем повышении концентрации материал может представлять интерес и для создания ядерного оружия. Разбавление позволяет снизить уровень обогащения и сделать материал менее пригодным для использования в таких целях.

Россия готова продолжать сотрудничество с Тегераном и помогать в поиске выхода из конфликта с США. Москва также подтвердила намерение развивать взаимодействие с Ираном в экономической сфере.

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