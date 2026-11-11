Мединский: Россия не пойдет ни на какие обмены территориями с Украиной

Помощник президента отметил, что делегация намерена добиться выполнения всех задач, которые ставила перед собой в рамках переговоров.
Фото: Reuters/Rula Rouhana
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Россия не рассматривает никаких вариантов обмена территориями с Украиной. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью ИС «Вести».
Ранее глава российской делегации в трехсторонних переговорах в Абу-Даби утверждал, что Россия и Украина стали ближе к установлению мира.
Как отметил Мединский, состоявшиеся консультации дали сторонам возможность сделать шаг вперед на пути к мирному решению вопроса. При этом он акцентировал внимание на том, что дальнейший ход переговорного процесса находится в зависимости от целого ряда участников.
Ранее второй день переговоров в Абу-Даби между Россией, США и Украиной подошел к концу. Российскую сторону представляла делегация во главе с Владимиром Мединским. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности и возможные способы урегулирования украинского конфликта.
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