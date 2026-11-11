«Важный прогресс»: Кушнер оценил переговоры России и Украины в Абу-Даби

Кушнер увидел прогресс в переговорах Москвы и Киева в Абу-Даби

Россия и Украина добились важного прогресса на переговорах в Абу-Даби. Об этом заявил представитель американской делегации Джаред Кушнер.

По его словам, двухдневные консультации были серьезными и откровенными, а обе стороны представили собственные идеи по возможному урегулированию конфликта.

При этом Кушнер признал, что разногласия между Москвой и Киевом сохраняются. США намерены развивать достигнутый прогресс и постепенно переходить к более широкому многостороннему переговорному формату.

Переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Первый день продолжался около четырех с половиной часов, второй — менее двух. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Одним из наиболее конкретных результатов встречи стала договоренность России и Украины о подготовке масштабного обмена военнопленными. Его параметры стороны намерены согласовать отдельно.

Мединский по итогам консультаций сообщил, что позиции Москвы и Киева по ряду вопросов удалось сблизить, но по другим темам взаимопонимания пока нет. Он подчеркнул, что переговоры будут продолжены. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что по итогам встречи появилась основа для дальнейшей работы.

Одним из самых сложных вопросов остается территориальный. Кушнер ранее отмечал, что без его урегулирования невозможно окончательно договориться и о послевоенных гарантиях безопасности Украины. На переговорах также обсуждалась будущая система безопасности в Европе и возможные механизмы контроля после завершения боевых действий.

Отдельные разногласия сохраняются вокруг участия Европы. Вашингтон выступает за подключение европейских стран к дальнейшему обсуждению вопросов безопасности. Российская делегация с прибывшими в Абу-Даби европейскими представителями не встречалась. Мединский заявил, что не понимает, в каком статусе они находятся, поскольку переговоры изначально проходили в трехстороннем формате.

Следующим этапом контактов станет Москва. Кушнер и Уиткофф планируют 12 ноября встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним итоги переговоров в Абу-Даби.

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