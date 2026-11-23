Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сегодня 23 ноября. Звезды обещают знакам зодиака новые возможности и неожиданные повороты судьбы. Главное — не бояться выходить за рамки привычного.
♈️ Овны
Овнам предстоит проявить настойчивость в важном деле. Не отступайте после первой неудачи, ведь желаемый результат уже близко.
Космический совет: идите до конца.
♉️ Тельцы
Тельцам стоит внимательнее присмотреться к окружающим. Человек, которого вы недооценивали, может оказаться надежным союзником.
Космический совет: не судите поспешно.
♊️ Близнецы
Близнецам придется изменить планы из-за неожиданного известия. Не расстраивайтесь, ведь новые обстоятельства откроют интересные перспективы.
Космический совет: принимайте перемены.
♋️ Раки
Ракам захочется вернуться к старой мечте. Не откладывайте ее воплощение, даже если пока можете сделать лишь небольшой шаг.
Космический совет: вспомните о желаниях.
♌️ Львы
Львам стоит проявить осторожность в общении с малознакомыми людьми. Не раскрывайте личные секреты тем, кто еще не заслужил доверия.
Космический совет: берегите тайны.
♍️ Девы
Девам предстоит найти решение вопроса, который долго оставался без ответа. Неожиданная подсказка поможет взглянуть на ситуацию иначе.
Космический совет: замечайте мелочи.
♎️ Весы
Весам выпадет шанс наладить отношения с человеком из прошлого. Не позволяйте старым обидам помешать искреннему разговору.
Космический совет: сделайте шаг навстречу.
♏️ Скорпионы
Скорпионам стоит внимательнее отнестись к финансовым вопросам. Неожиданные траты могут нарушить планы на ближайшие дни.
Космический совет: избегайте лишних расходов.
♐️ Стрельцы
Стрельцам предстоит услышать неожиданное предложение. Не отвергайте его сразу, даже если придется выйти из зоны комфорта.
Космический совет: используйте возможности.
♑️ Козероги
Козерогам стоит немного ослабить контроль над происходящим. Позвольте близким самостоятельно принимать решения и учиться на ошибках.
Космический совет: доверяйте окружающим.
♒️ Водолеи
Водолеям удастся привлечь внимание человека, который давно вызывает интерес. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле.
Космический совет: оставайтесь собой.
♓️ Рыбы
Рыбам стоит уделить время собственному здоровью и отдыху. Не игнорируйте усталость ради дел, которые вполне могут подождать.
Космический совет: восстановите энергию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака
- 21 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
- 20 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака
- 20 нояб
- На волне перемен: Китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября
- 20 нояб
- Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 23 по 29 ноября
- 19 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
- 18 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
- 17 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака
- 16 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
- 15 нояб
- 🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака
Читайте также
77%
Нашли ошибку?