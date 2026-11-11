В Рязани пациентка умерла после липосакции у хирурга без лицензии

В Рязани произошла трагедия: 41-летняя женщина умерла во время липосакции. Процедуру проводила 28-летняя местная жительница, у которой не было ни высшего медицинского образования, ни лицензии на осуществление медицинской деятельности. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Подозреваемая с июля принимала клиентов в арендованном кабинете торгового центра на Московском шоссе. Там она оказывала услуги пластического хирурга.

Пациентка пришла на липосакцию, но скончалась прямо в кабинете. Женщину задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожая трагедия произошла в Финляндии. Там после пластической операции умерла бьюти-блогер Оливия Орас, ставшая интернет-звездой в 14 лет.

По данным издания Metro, 27-летняя знаменитость обратилась в частную клинику в Хельсинки, чтобы сделать липосакцию. После введения анестезии девушка впала в кому и через пару дней умерла, не приходя в сознание. Семья погибшей обратилась в полицию.

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