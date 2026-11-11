Певицу Ольгу Серябкину заподозрили во второй беременности

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 39 0

Звезда опубликовала провокационный ролик. Подписчики тут же заметили округлившийся живот.

Серябкину заподозрили в беременности после видео

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Певица Ольга Серябкина выложила на своей странице в Instagram* рилс, на котором танцует под душем в полупрозрачной майке.

Пользователи сети сразу обратили внимание на фигуру знаменитости. Подписчикам показалось, что у Серябкиной округлился живот. В комментариях тут же посыпались предположения о беременности. «Беременная», «Ощущение, что беременная» — пишут фолловеры.

Instagram*/ seryabkina

Сама Ольга Серябкина пока никак не прокомментировала эти догадки.

Это уже не первый раз, когда фанаты приписывают певице интересное положение. Ранее она уже сталкивалась с подобными слухами. Серябкина предпочитает не комментировать подробности личной жизни, но часто делится с поклонниками яркими моментами и фотосессиями в социальных сетях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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