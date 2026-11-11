Одно условие для Армении: генсек ОДКБ раскрыл, что вернет Еревану право голоса

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Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

Как отметил генсекретарь организации, последнее слово остается за руководством республики.

Что должна сделать Армения чтобы вернуть право голоса в ОДКБ

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Масадыков: Армения вернет право голоса в ОДКБ после погашения долга по взносам

Армения может вновь получить право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с одним условием, как утверждает генеральный секретарь Таалатбек Масадыков. Об этом сообщили ТАСС.

«Как только Армения решит погасить задолженность по своим взносам, она может быть восстановлена в плане направления своих сотрудников и в плане участия в работе Организации договора о коллективной безопасности», — рассказал Масадыков.

Как отметил генеральный секретарь ОДКБ, последнее слово остается за руководством Армении.

Ранее на саммите ОДКБ в Москве было принято решение об отзыве у Армении права голоса в организации.

Также республика лишилась права определять своих представителей на должности, предусмотренные квотой в органах ОДКБ.

Причиной стало неисполнение Ереваном денежных обязательств перед ОДКБ: с 2024 года Армения не вносит членские взносы в бюджет объединения.

В начале ноября 2026 года премьер-министр Никол Пашинян констатировал, что интерес Еревана к ОДКБ иссяк. Реально Армения перестала принимать участие в работе организации с февраля 2024-го.

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