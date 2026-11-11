Умер посол России в США Александр Дарчиев. Об этом сообщил МИД России.

«Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев», — значится в сообщении ведомства.

Александр Никитич с 6 марта 2025 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах. Кроме того, он представлял Россию как постоянный наблюдатель при Организации американских государств в Вашингтоне.

Александр Дарчиев появился на свет 14 мая 1960 года в Венгрии. Его отец был дипломатом. В 1983-м он завершил обучение на историческом факультете МГУ и стал аспирантом Института США и Канады АН СССР.

Спустя три года он защитил диссертацию, посвященную леволиберальным силам в общественно-политической жизни США в 70–80-е годы, и получил степень кандидата исторических наук. Вплоть до 1992 года Дарчиев работал научным сотрудником в том же институте.

Дарчиев перешел на дипломатическую работу в 1992 году. В МИД он начинал в департаменте Северной Америки и уже в середине 1990-х был назначен начальником отдела.

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