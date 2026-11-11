Дважды убийца: ростовчанин, расчленивший родителей, имеет судимости

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Василиса Власова
Василиса Власова 41 0

Мужчине получал сроки за убийства.

Ростовчанин, хранивший тела родителей в холодильнике, сидел

Фото: 5-tv.ru

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Ростовчанин, хранивший тела родителей в холодильнике, имеет две судимости

Житель Ростова-на-Дону, в холодильнике квартиры которого нашли расчлененные тела пожилых родителей, уже дважды привлекался к уголовной ответственности за убийства. Об этом сообщили 5-tv.ru.

В первый раз Виталия Ш. осудили на 12 лет колонии за кражу с убийством в 2003-м. Спустя семь лет, в 2010 году, он вышел на свободу по УДО.

Через шесть лет жизни на свободе, в 2016-м, он задушил ремнем свою 44-летнюю тещу, забрал из ее квартиры деньги и ювелирные украшения, а труп вывез на кладбище в поселке Щепкин, за что ему дали 22 года колонии особого режима.

Местная жительница сообщила журналистам, что подозреваемый торопился покинуть Ростов-на-Дону за день до обнаружения тел близких.

По ее словам, 9 ноября он записался на стрижку, говорил, что должен отвезти людей в Крым или Сочи, и упомянул, что продал старую машину, купив взамен Mercedes. Соседи и парикмахер описали мужчину как спокойного и не привлекающего внимания.

Квартиру, в которой произошло жестокое убийство, опечатали следователи, однако в подъезде до сих пор стоит неприятный запах. Еще 20 сентября подозреваемый сообщил, что его родители пропали и якобы направились в Крым. Пожилых людей объявили в розыск.

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