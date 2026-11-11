«Изгонял демонов» через постель: главе кубанской секты ужесточили наказание

Глава кубанской секты Гармаш получил 21 год за растление адептов

Краснодарский краевой суд усилил наказание лидеру секты «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Теперь он проведет в колонии строгого режима 21 год. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Помимо срока, Гармашу запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет. Также ему назначили два года ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Деятельность «Школы Жизни» пресекли в декабре 2024 года. Секта работала в Краснодаре с 2005 года. За это время Гармаш обработал несколько адептов, в том числе несовершеннолетних. В суде установили, что он использовал «авторскую методику», основанную на насилии и полном подчинении.

МАКС/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Всего в секте состояли 25 человек. Лидер запрещал им общаться с друзьями и родственниками. Тех, кто нарушал правила, объявляли изгоями и устраивали им бойкот. Гармаш внушал последователям, что общение с «внешним кругом» ведет к влиянию демонов и «загрязнению родового потока».

Под предлогом «изгнания демонов» он вступал в половую связь с женщинами-адептами. Как минимум две из них были несовершеннолетними. При этом сам Гармаш нигде не работал и жил полностью за счет своих последователей.

Первый приговор сектанту озвучили 25 июня 2026 года, однако тогда он еще не вступил в законную силу. Теперь наказание ужесточили.

Секта «Школа Жизни» действовала в Краснодаре почти 20 лет. По данным следствия, Гармаш создал жесткую иерархию, где любое неподчинение каралось изоляцией. Психологи отмечают, что подобные методы разрушают личность и делают человека полностью зависимым от лидера.

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