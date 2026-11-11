«Изгонял демонов» через постель: главе кубанской секты ужесточили наказание

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 1 183 0

Он растлевал несовершеннолетних и держал адептов в полном подчинении.

Глава кубанской секты получил 21 год строгого режима

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава кубанской секты Гармаш получил 21 год за растление адептов

Краснодарский краевой суд усилил наказание лидеру секты «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Теперь он проведет в колонии строгого режима 21 год. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Помимо срока, Гармашу запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет. Также ему назначили два года ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Деятельность «Школы Жизни» пресекли в декабре 2024 года. Секта работала в Краснодаре с 2005 года. За это время Гармаш обработал несколько адептов, в том числе несовершеннолетних. В суде установили, что он использовал «авторскую методику», основанную на насилии и полном подчинении.

МАКС/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Всего в секте состояли 25 человек. Лидер запрещал им общаться с друзьями и родственниками. Тех, кто нарушал правила, объявляли изгоями и устраивали им бойкот. Гармаш внушал последователям, что общение с «внешним кругом» ведет к влиянию демонов и «загрязнению родового потока».

Под предлогом «изгнания демонов» он вступал в половую связь с женщинами-адептами. Как минимум две из них были несовершеннолетними. При этом сам Гармаш нигде не работал и жил полностью за счет своих последователей.

Первый приговор сектанту озвучили 25 июня 2026 года, однако тогда он еще не вступил в законную силу. Теперь наказание ужесточили.

Секта «Школа Жизни» действовала в Краснодаре почти 20 лет. По данным следствия, Гармаш создал жесткую иерархию, где любое неподчинение каралось изоляцией. Психологи отмечают, что подобные методы разрушают личность и делают человека полностью зависимым от лидера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

21:24
«Крылья у меня подрезаны»: Лариса Долина берет паузу в карьере ради перезагрузки
21:23
«Где ступила нога нашего русского солдата»: Мединский напомнил слова Путина
21:10
«Мы выращиваем террористов»: почему в Испании все еще не запретили группировки неонацистов
20:59
Визы не выдадут, на лед не пустят: Канада закрыла въезд российским хоккеистам на молодежный чемпион
20:43
Певицу Ольгу Серябкину заподозрили во второй беременности
20:32
«Изгонял демонов» через постель: главе кубанской секты ужесточили наказание

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
Слезы, обиды и семейные тайны: как прошло прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год