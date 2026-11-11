«Где ступила нога нашего русского солдата»: Мединский напомнил слова Путина

Эти слова стали ответом на вопрос о возможном территориальном обмене между Москвой и Киевом.
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Мединский напомнил слова Путина о том, где ступила нога русского солдата
Помощник российского лидера Владимир Мединский вспомнил слова президента Владимира Путина. Заявление политический деятель сделал в интервью ИС «Вести».
«Там, где ступила нога нашего русского солдата, это наше», — освежил в памяти Мединский слова Путина.
Эти слова стали ответом на вопрос корреспондента о том, звучала ли на встрече тема возможного территориального обмена между Москвой и Киевом. Как подчеркнул помощник президента, российская сторона не рассматривает ни одного варианта территориального обмена с Украиной.
Ранее он заявлял, что в результате трехсторонних переговоров в Абу-Даби российская и украинская стороны приблизились к достижению мира.
Возглавляющий делегацию РФ Мединский отметил важность роли Украины и США в процессе, равно как и позиций европейских государств. Одновременно он заявил, что Россия стремится обеспечить выполнение всех задач, поставленных в рамках переговорного процесса.
До этого в Абу-Даби подошел к концу второй день переговоров России, США и Украины.
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