«У него мама врач-психиатр»: Малышева оказалась давней фанаткой Вани Дмитриенко

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист Эксклюзив 26 0

Телеведущая раскрыла неожиданную деталь, которая связывает ее с певцом задолго до его славы.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Малышева оказалась давней фанаткой Дмитриенко

Телеведущая Елена Малышева призналась, что является давней поклонницей певца Вани Дмитриенко.

В интервью 5-tv.ru она рассказала, что подписалась на будущую звезду еще тогда, когда он жил в Сибири и был «светловолосым мальчиком, поющим по ночам».

«Я просто подписалась на маленького мальчика, который поет по ночам. Он еще тогда был чудесный, блондин кудрявый», — поделилась телеведущая.

Малышева также познакомилась с матерью Дмитриенко, которая работает врачом-психиатром.

«А потом оказалось, что у него мама врач-психиатр. Мы с ней познакомились. Талантливый парень, что тут скажешь», — добавила она.

Отвечая на вопрос, можно ли сравнить Ваню с Владимиром Маяковским, телеведущая отметила, что поэт был постарше, но сам факт, что Дмитриенко пишет стихи, говорит о нем как о человеке особенном.

В финале разговора Малышева объяснила, почему именно этого певца так превозносят:

«Это молодой парень, который так блестяще сделал карьеру. Это факт».

Сейчас Ваню Дмитриенко на написание песен вдохновляет его возлюбленная — актриса Аня Пересильд. Их знакомство началось с клипа на песню «Цветаева». Дмитриенко еще осенью 2024 года обратил на нее внимание и предложил сниматься, но сначала получил отказ. Позже он разыскал ее номер и уговорил поработать вместе. Съемки проходили в Турции, где Ваня и Аня изображали влюбленных.

Роман долгое время оставался тайной. В августе 2026 года Пересильд публично призналась певцу в любви со сцены «Лужников», назвав его своей душой. Родители Ани, включая режиссера Алексея Учителя, благосклонно относятся к избраннику дочери.

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