Родились 1, 10, 19 или 28-го: нумеролог назвала особую судьбу этих людей

Нумеролог Чернышова рассказала о характере рожденных 1, 10, 19 и 28 числа

Дата рождения — это не просто цифры. По словам нумеролога Александры Чернышовой, это настоящий код, который рассказывает о нашем потенциале, возможностях и характере. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Одним из самых важных показателей является число рождения. Оно показывает сильные и слабые стороны, а также то, как человек проявляется и как его видят окружающие. Знание этих нюансов помогает лучше понять себя, отследить свое состояние и наладить отношения с близкими.

Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа, имеют много общего. Это яркие и харизматичные личности, которые не боятся ставить амбициозные цели. Однако между ними есть разница. Согласно методу «Матрица Судьбы», эти числа делятся на три группы.

Число 1: первопроходцы

Единицы — прирожденные лидеры. Это одна из самых редких энергий, что уже делает ее обладателя уникальным. Люди, рожденные первого числа, амбициозны и целеустремленны. Они не боятся идти вперед и пробовать новое. Их девиз: «Придумал — сделал». Они не страдают перфекционизмом, но при этом всегда выполняют работу качественно.

Из-за своей стремительности Единицы могут казаться грубыми и резкими. Но это не значит, что они злые. Просто им некогда церемониться и отвлекаться от цели. В «минусе» эта энергия может уходить в злость, пренебрежение к окружающим и гордыню. Поэтому Единичкам важно держать баланс: осознавать свой лидерский потенциал, но не допускать завышенного Эго.

Числа 10 и 28: любимчики Фортуны

В методе «Матрица Судьбы» любое число выше 22-го суммируется. Поэтому 28 — это энергия 10. Это настоящие любимчики удачи, энергия «Колесо Фортуны».

Десятки живут легко и непринужденно. Кажется, что нужные люди и события сами появляются в их жизни. Это оптимисты с отличным чувством юмора, которые умеют с иронией воспринимать происходящее. Они тоже лидеры, но более мягкие, чем Единицы.

Для Десяток очень важно окружение. Через правильных людей они могут добиваться нужных целей. Если рядом те, кто лучше в своем деле, Десятка будет расти. Если окружение «неправильное» — оно отнимает силы и деньги. При этом деньги Десятки зарабатывают легко, но только если не используют удачу в корыстных целях и не надеются на «авось».

Люди, рожденные 28 числа, отличаются от рожденных 10-го лишь тем, что могут быть более серьезными и вдумчивыми.

Число 19: энергия Солнца

Рожденные 19-го числа — яркие и привлекательные личности, которые притягивают внимание. Часто это авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются. Их реализация происходит через помощь людям. Они любят давать советы, но важно, чтобы это не превращалось в давление. Солнце должно согревать окружение, а не обжигать.

Также это многозадачные люди. У них много работы, проектов и дел. Мощная энергия требует реализации, поэтому им важно быть занятыми. Кроме того, это «спортивная» энергия — спорт гармонизирует и снижает резкость таких людей.

По словам нумеролога, каждое число имеет положительные и отрицательные качества. Жить в вечном «плюсе» невозможно. Но важно понимать, когда мы уходим в «минус», чтобы вернуть себя в гармоничное состояние.

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