Девять человек пострадали при ударе дрона по автобусу Москва — Горловка

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 38 0

Об этом сообщили власти ДНР.

Девять человек пострадали при атаке дрона на автобус Москва

Фото: © РИА Новости/Арам Нерсесян

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До девяти человек увеличилось число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на пассажирский автобус Москва — Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили власти региона.

В результате атаки погиб один человек, его личность устанавливается. Ранения получили пять женщин 1954, 1959, 1966, 1973 и 1982 годов рождения, а также трое мужчин 1962, 1978 и 1979 годов рождения. Еще одна женщина 2000 года рождения числится пострадавшей.

Инцидент произошел на автодороге в районе населенного пункта Савельевка городского округа Енакиево.

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