Кейт Миддлтон рассказала, что помогло ей восстановиться после рака

Кейт Миддлтон заявила, что любовь к природе помогла ей восстановиться после рака

Во время восстановления после онкологического заболевания особое значение для принцессы Уэльской Кейт Миддлтон приобрело общение с природой. Об этом она рассказала в интервью журналу Country Life.

«Она ничего от нас не требует. Не судит и не ждет, что мы будем что-то демонстрировать. Она просто позволяет нам быть собой. Природа действительно стала для меня местом, куда мне инстинктивно хотелось приходить», — приводит издание слова принцессы.

По словам Миддлтон, ее с детства тянуло к природе — она прогуливалась вдоль ручьев и в сельской местности, собирала ежевику, наслаждалась этими минутами уединения и училась радоваться простым вещам. Тогда Кейт впервые почувствовала особую свободу, «что-то такое, чего не найти больше нигде».

За долгие месяцы борьбы с раком принцесса Уэльская убедилась, что к болезни и выздоровлению нужно подходить комплексно. Недуг создает множество проблем, но выздоровление обогащает человека. А близость к природе и ее тайнам позволяет обрести связь с собственным разумом, телом и духом.

«Мне сказали, что мое выздоровление не будет линейным. Будут хорошие и плохие дни, и на это потребуется время. То же самое происходит в природе», — сказала Миддлтон.

Кейт также хочет привить любовь к природе и своим детям — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи. Она посетовала, что современные люди часто настолько заняты, что забывают остановиться, замедлиться и заметить детали жизни. Принцесса призналась: периодически она напоминает себе давать детям свободу исследовать, а не постоянно указывать, что видеть или думать.

О диагностированном онкологическом заболевании Кейт Миддлтон стало известно 22 марта 2024 года — она сама рассказала о болезни и курсе химиотерапии в видеообращении. До этого в прессе появились новости о проведенной операции на брюшной полости. В ноябре того же года она впервые после курса химиотерапии появилась на крупном мероприятии. В январе 2025 года принцесса рассказала о ремиссии, а в 2026-м она вернулась к полному списку своих королевских обязанностей. Тип рака официально не раскрывался.

Бороться с недугом Миддлтон неизменно помогал муж — принц Уильям. Недавно журналисты и эксперты по языку тела снова заговорили об их близости и связи: Кейт позволила себе редкое проявление эмоций на публике во время Дня поминовения в Лондоне. Стоя на веранде, она пристально смотрела на Уильяма, приподняв бровь и слегка улыбаясь.

Этот взгляд расценили как свидетельство молчаливого единства с супругом. Внимание Миддлтон оторвала лишь королева Камилла, с которой она заговорила.

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