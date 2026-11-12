Кукла вспыхнула ночью, телефон взорвался: как аккумуляторы могут привести к тра

Детская игрушка едва не стала причиной большой трагедии в Волгограде. В одной из квартир, когда все спали, вдруг загорелась кукла! А в Челябинске подросток чудом выжил после того, как у него в комнате взорвался телефон. Виной всему — некачественные аккумуляторы. И сегодня такие «мины замедленного действия» есть в каждом доме: в машинках, роботах, светильниках и пауэрбанках. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев узнал, можно ли вовремя распознать и обезвредить опасную электронику.

Любимая игрушка ребенка вспыхнула, пока вся семья спала. Прожгла детскую коляску, портфель и едва не спалила всю квартиру.

«Посреди комнаты просто горит огонь. Кукла самовоспламенилась, и из-за этого мог случиться пожар», — рассказала пострадавшая Виктория Лавренова.

«Пупса» с огоньком Виктория отнесла в ванную, только там ее смогла потушить. Причиной возгорания стал некачественный аккумулятор.

В Челябинске хозяева пробирались в сгоревшую квартиру. Пламенный привет им передала батарейка телефона.

«Ни проводов, ни удлинителя — ничего не было. Просто он взорвался. Короткого замыкания — ничего не было. Просто началось возгорание. В этой области, где диван стоял», —рассказал жилец выгоревшей квартиры.

С дивана огонь перекинулся на шторы и начал быстро распространяться по всей квартире. В соседней комнате подросток делал домашнее задание. Когда он почувствовал запах гари, пламя уже отрезало ему путь к спасению.

«Ребенок позвонил и сказал: „Мама, вся квартира горит“. И он спрятался в своей комнате», — сообщила мать пострадавшего Татьяна Кузнецова.

Вылезти через окно не получалось — там стояли решетки. На помощь пришли очевидцы происшествия. Богдан отделался легким испугом. Следующую ночь подросток провел в больнице под присмотром врачей. Его уже отпустили домой — старыми вещами он больше не пользуется.

И эта проблема перестала быть «взрослой». Практика показывает, что игрушки детям тоже не игрушки. Привычные машинки, роботы, куклы с литиевым аккумулятором внутри могут легко стать не только развлечением. Все чаще из-за них в квартирах случается настоящее фаер-шоу. Причем незапланированное.

«По статистике, из сотни игрушек неисправными могут оказаться лишь восемь из них. Шанс того, что игра в дочки-матери закончится пожаром, невероятно низкий, но никогда не равен нулю. И преимущественно это касается „пожилых“ кукол, в которых есть источник энергии», — рассказал корреспондент.

Старые батарейки, дешевые аккумуляторы — в телефонах, детских игрушках, электроприборах. Современный дом полон компактных источников энергии. Внутри каждого — небольшой химический реактор, но при перегреве или заводском браке они могут легко вспыхнуть, причем в самый неожиданный момент.

Чтобы избежать возгорания, старую игрушку с аккумулятором проще обесточивать. Но только в том случае, если она еще не успела разгореться. Тогда спасет только огнетушитель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.