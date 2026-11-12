Штраф за чужое ДТП: как каршеринг натравливает коллекторов на водителей

Каршеринг продает спорные штрафы коллекторам за 7–10% от суммы долга

На арендованной машине получить гигантский штраф можно вообще, не нарушая правил. Клиенты каршеринга все чаще становятся жертвами коллекторов. Схема простая: человеку приписывают чужое ДТП, выставляют огромный счет, а если водитель отказывается платить — долг продают коллекторам на электронных торгах. И начинается — угрозы по телефону, звонки каждые десять минут.

Кто превратил спорные штрафы в золотую жилу? И что делать, если вы не виноваты? Разбирался корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Это была короткая поездка по Калининграду. Приложение каршеринга оценило ее в тысячу рублей. Ольга припарковалась, как обычно, сделала фотоотчет — что машина целая. Ушла. А дальше — началось.

«Спустя месяц мне позвонили и сказали, что я ударила машину и мне нужно заполнить заявление о том, что я согласна с этим. Сумму штрафа выставили 25 тысяч рублей, но если я не согласна оплатить это сразу, то она возрастает до 300 или 350 тысяч», — рассказала пользователь каршеринга Ольга Громик.

Ольга наняла юриста, направила досудебную претензию — не платить же чужие штрафы. Компания-каршеринг долго спорить не стала и просто продала коллекторам право взыскания штрафа.

Долги клиентов каршеринга сегодня стали настоящим товаром. Их покупают и продают на специальных электронных площадках. Компании формируют реестры своих должников и выставляют на аукцион. Коллекторские агентства оценивают предложения и выкупают. Как правило, это 7–10 процентов от номинального долга! То есть тот самый штраф в 25 тысяч уйдет с электронного молотка примерно за две тысячи рублей.

Каршеринговому бизнесу выгоднее получить даже десятую долю штрафа, чем судиться и содержать штат юристов.

«Сами правила устанавливает каршеринговая компания, фиксацию нарушения производит каршеринговая компания, штрафует каршеринговая компания и потом еще взыскивает или передает долг для взыскания та же самая компания», — рассказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов.

Коллекторские агентства, конечно, ограничены законом. Звонить могут не чаще восьми раз в месяц, одна личная встреча в неделю. Никаких угроз и давления. Но на практике — по-другому.

«Мы об этом штрафе не знали, пока моей маме не позвонили коллекторы. На другом конце провода люди угрожали, что они приедут и будут реализовывать имущество, психологически оказывали давление. Через каждые 10–15 минут поступали звонки», — рассказала пользователь каршеринга Екатерина Петрова.

У всех, кто попал в такую ситуацию, один вопрос: а с кем спорить, если со штрафом не согласен, а он уже продан? Юристы объясняют: смена кредитора не лишает человека права оспаривать долг. Более того, коллекторы должны будут обосновать свои требования в суде.

«Если коллекторская компания выкупила этот долг, то дальше в судебных тяжбах это их обязанность — доказывать виновность второй стороны», — рассказал автоюрист Дмитрий Золотов.

Мы направили запросы в каршеринговые компании с вопросом о нюансах их сотрудничества с коллекторскими агентствами. Оперативный ответ не предоставила ни одна.

Покупка-продажа долгов — это давно отработанная практика. Но в сфере аренды авто — новинка. Штрафами начали торговать только с прошлого года. После первых пробных сделок коллекторы поняли — они открыли, по сути, золотую жилу.

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