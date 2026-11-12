Тромбы и «паралич желудка»: тысячи пациентов подали в суд из-за «Оземпика»

Более 4 тысяч человек подали в американские суды иски на создателей «Оземпика»

Свыше четырех тысяч пациентов подали в американские суды иски к изготовителям «Оземпика» и схожих с ним препаратов для похудения, ссылаясь на серьезные побочные эффекты. Такие данные приводятся в статистическом отчете судебной коллегии США по межрайонным разбирательствам.

Как следует из документа, в федеральном суде Восточного округа Пенсильвании, где председательствует судья Карен Марстон, объединено крупное коллективное производство MDL-3094 по препаратам класса GLP-1. На 2 ноября в его рамках насчитывалось 4082 активных иска, а всего с февраля 2024 года зарегистрировали 4191.

Со стороны ответчиков — фармацевтические гиганты Novo Nordisk, выпускающая «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас», и американская Eli Lilly с «Мунджаро» и «Зепбаундом». По словам истцов, после приема лекарств у них развились серьезные осложнения: гастропарез, который также называют «параличом желудка», острая кишечная непроходимость и тромбы. Пациенты настаивают, что производители скрыли истинный масштаб опасности и не сообщили покупателям обо всех рисках для здоровья.

«Оземпик» датская компания Novo Nordisk создавала как рецептурный препарат от диабета второго типа. Он притупляет аппетит и замедляет пищеварение, из-за чего чувство сытости держится дольше. В последние годы это лекарство группы GLP-1 приобрело мировую популярность не как средство от диабета, а как способ сбросить вес. Более того, многие знаменитости активно рекламируют в соцсетях подобные препараты, освещая только одну сторону медали — быстрое похудение.

Повальное увлечение данными средствами уже повлияло на рынок моды в целом. Летом производители одежды по всему миру сократили вложения в линейки больших размеров. После многих лет расширения ассортимента на волне бодипозитива многие ритейлеры отказались от этого тренда. При этом они не хотят говорить прямо, как рост популярности «Оземпика» влияет на их сектор, — оправдываются «оптимизацией бизнеса».

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