«Она страшненькая»: сыгравшая Лилю Брик актриса разрушила миф о ее красоте

Актриса Смольникова: Лиля Брик с возрастом стала красивой женщиной

Актриса Мария Смольникова рассказала корреспонденту, как на нее повлияла работа над фильмом «Лиля» — о судьбе музы великого поэта Владимира Маяковского Лили Брик. Артистка призналась на премьере картины, что благодаря участию в проекте стала более вдумчиво разбираться в собственных чувствах.

«Я задалась своими личными вопросами, наверное. Что-то про себя как про женщину больше узнала… Она, безусловно, мне дала почти то же самое, что и Маяковскому, наверное», — отметила Смольникова.

Мнения относительно легендарной личности разнятся. Одни восхищаются биографией Лили Брик и тем, какой след она оставляла в сердцах талантливых современников, другие считают этот вклад романтизированным и преувеличенным. Особые споры вызывает внешность роковой женщины. Брик вовсе не была красавицей. Впрочем, это тоже спорный вопрос.

«Зависит от того, что называть красотой. Внешность — она страшненькая, я бы даже сказала. Да, но с возрастом она стала очень красивой женщиной, по-моему», — добавила актриса.

Свое мнение о женской красоте высказал на премьере фильма «Лиля» режиссер Алексей Герман-младший. По его словам, многие великие актрисы не отличались канонической привлекательностью, но зато обладали чем-то большим — содержательностью. Черты лица, по мнению Германа, решают далеко не все.

«Сияет талант и инаковость, а не одинаковость. У нас много одинаковых актрис, а одинаковость — это не критерий. Критерий — необычность, единичность», — объяснил он.

На премьере фильма «Лиля» присутствовал и 86-летний артист Вениамин Смехов, который редко выходит в свет из-за проблем со здоровьем. С Брик он был знаком лично: их дружба пришлась на 1970-е годы, когда она уже была в преклонном возрасте. В мемуарах артист называл этот период одним из самых ярких в жизни. Смехов почтил память Брик, прочитав наизусть стихотворение Маяковского «Лиличка!».

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