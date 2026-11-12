Рухнула часть здания: два человека погибли, еще 19 пострадали в Нью-Йорке
Под завалами еще могут оставаться люди.
Фото: © РИА Новости/Wang Ying
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Два человека погибли, еще 19 пострадали при обрушении здания в Нью-Йорке
Два человека погибли в результате обрушения здания в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани, передает ABC.
Число пострадавших выросло до 19. По данным пожарных, под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.
Частичное обрушение трехэтажного здания произошло в районе Бруклин. На первом этаже располагался магазин, на втором — как минимум одна квартира.
Часть конструкции рухнула на расположенную рядом строительную площадку. На кадрах с места происшествия, которые распростаняются в соцсетях, видно, как спасатели извлекают людей из-под обломков.
Причины обрушения пока устанавливаются.
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