Рухнула часть здания: два человека погибли, еще 19 пострадали в Нью-Йорке

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 19 0

Под завалами еще могут оставаться люди.

Два человека погибли при обрушении здания в Нью-Йорке

Фото: © РИА Новости/Wang Ying

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Два человека погибли, еще 19 пострадали при обрушении здания в Нью-Йорке

Два человека погибли в результате обрушения здания в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани, передает ABC.

Число пострадавших выросло до 19. По данным пожарных, под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Частичное обрушение трехэтажного здания произошло в районе Бруклин. На первом этаже располагался магазин, на втором — как минимум одна квартира.

Часть конструкции рухнула на расположенную рядом строительную площадку. На кадрах с места происшествия, которые распростаняются в соцсетях,  видно, как спасатели извлекают людей из-под обломков.

Причины обрушения пока устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

5:12
Сахар убивает, заменители спасают? Что на самом деле скрывают подсластители
4:56
Дед Мороз не доедет? Маршрут новогоднего поезда пришлось срочно менять
4:42
Рухнула часть здания: два человека погибли, еще 19 пострадали в Нью-Йорке
4:26
Подвалы, санатории и лагеря: журналистка опубликовала адреса пыточных на Украине
4:11
Остановилось сердце: 22-летний футболист умер время тренировки
3:56
Кейт Миддлтон рассказала, что помогло ей восстановиться после рака

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
«Крылья у меня подрезаны»: Лариса Долина берет паузу в карьере ради перезагрузки
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео