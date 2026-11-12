Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 55 0

Два дня напряженных дипломатических консультаций в ОАЭ сменились новым этапом обсуждений.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером въехал на территорию Кремля. Представители США прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы, затронутые на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Накануне Кушнер подтвердил, что вместе с Уиткоффом отправится в российскую столицу. По его словам, главная задача предстоящего разговора — вернуться к темам, которые обсуждались представителями России, США и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, и попытаться добиться продвижения по отдельным вопросам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что контакты Москвы и Вашингтона будут продолжены.

Переговоры в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. Делегации трех стран обсуждали вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные механизмы урегулирования украинского конфликта.

После посещения Москвы Уиткофф и Кушнер намерены отправиться в Дублин. Там у них запланирована встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским для более подробного обсуждения отдельных предложений.

Предыдущий очный разговор Владимира Путина со Стивом Уиткоффом состоялся 21 октября в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась почти три часа. Джаред Кушнер тогда не смог лично присутствовать из-за болезни и присоединился к обсуждению дистанционно.

По оценке помощника российского президента Юрия Ушакова, те консультации носили обстоятельный и откровенный характер. Одной из тем стало урегулирование конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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