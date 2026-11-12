Самолет предположительно с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково

Самолет, на борту которого предположительно находятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился в московском аэропорту Внуково.

Визит представителей Вашингтона запланирован на 12 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что встреча с Владимиром Путиным состоится в первой половине дня.

По словам Ушакова, Москва ожидает от американской делегации предложений по итогам переговоров в Абу-Даби. Отвечая на вопрос о возможном обсуждении территориальных вопросов и гарантий безопасности, помощник президента отметил, что российская сторона пока не знает всех итогов консультаций, но представители США намерены привезти определенные предложения.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Со стороны США в консультациях участвовали Уиткофф и Кушнер.

Одним из главных результатов встречи стала договоренность о новом масштабном обмене военнопленными. По предварительным оценкам, он может состояться в ближайшие две-три недели.

В ходе переговоров также обсуждались территориальные разногласия, гуманитарные вопросы и гарантии безопасности. По словам Кушнера, стороны смогли продвинуться в обсуждении отдельных предложений, однако территориальный вопрос остается одним из наиболее сложных.

Представители США намерены обсудить с Путиным и возможность подключения европейских стран к дальнейшим переговорам. Кушнер ранее отмечал, что участие Европы необходимо для обсуждения будущих механизмов безопасности.

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Дублин. Там у них запланирована встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским для продолжения обсуждения предложений по урегулированию украинского конфликта.

Предыдущая очная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Кушнер тогда участвовал в обсуждении дистанционно из-за болезни.

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