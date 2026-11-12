Самолет предположительно с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 32 0

После двух дней переговоров в Абу-Даби обсуждение вопросов урегулирования продолжается.

Самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Самолет, на борту которого предположительно находятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился в московском аэропорту Внуково.

Визит представителей Вашингтона запланирован на 12 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что встреча с Владимиром Путиным состоится в первой половине дня.

По словам Ушакова, Москва ожидает от американской делегации предложений по итогам переговоров в Абу-Даби. Отвечая на вопрос о возможном обсуждении территориальных вопросов и гарантий безопасности, помощник президента отметил, что российская сторона пока не знает всех итогов консультаций, но представители США намерены привезти определенные предложения.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Со стороны США в консультациях участвовали Уиткофф и Кушнер.

Одним из главных результатов встречи стала договоренность о новом масштабном обмене военнопленными. По предварительным оценкам, он может состояться в ближайшие две-три недели.

В ходе переговоров также обсуждались территориальные разногласия, гуманитарные вопросы и гарантии безопасности. По словам Кушнера, стороны смогли продвинуться в обсуждении отдельных предложений, однако территориальный вопрос остается одним из наиболее сложных.

Представители США намерены обсудить с Путиным и возможность подключения европейских стран к дальнейшим переговорам. Кушнер ранее отмечал, что участие Европы необходимо для обсуждения будущих механизмов безопасности.

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Дублин. Там у них запланирована встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским для продолжения обсуждения предложений по урегулированию украинского конфликта.

Предыдущая очная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Кушнер тогда участвовал в обсуждении дистанционно из-за болезни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби
12 нояб
Без камер и лишних глаз: чем завершился самый секретный раунд переговоров в Абу-Даби
11 нояб
«Где ступила нога нашего русского солдата»: Мединский напомнил высказывание Путина
11 нояб
Мединский: Россия не пойдет ни на какие обмены территориями с Украиной
11 нояб
«Важный прогресс»: Кушнер оценил переговоры России и Украины в Абу-Даби
11 нояб
Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби
11 нояб
Диалог только начинается: итоги переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби
11 нояб
Мединский: Россия и Украина приблизились к миру после переговоров в Абу-Даби
11 нояб
Европа быстро пойдет на уступки России: политолог назвал главное условие
11 нояб
Бессильная истерика: европейцы в ярости из-за того, что их не позвали на переговоры в ОАЭ
11 нояб
Станет самым масштабным: когда пройдет обмен пленными между Россией и Украиной
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придет...

Последние новости

8:18
Не согласен с решением: как обжаловать штраф ГИБДД, вынесенный на дороге
8:09
Таинственное второе видео: вскрылись новые детали смерти Соседова
8:08
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придется несладко в 2027 году
8:00
Кортеж предположительно с Уиткоффом и Кушнером выехал из Внуково
7:46
Самолет предположительно с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково
7:21
Не выбрасывайте коробку! Какая важная информация скрыта в упаковке смартфона

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
Слезы, обиды и семейные тайны: как прошло прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео