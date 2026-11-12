Останки в разных местах: мужчина расчленил соседа и отправлял его брату открытки

The Sun: мужчина расчленил соседа и отправлял его брату открытки

Мужчина убил 67-летнего соседа, расчленил его тело и спрятал останки в 19 местах Манчестера и Солфорда. Чтобы родственники не заподозрили преступление, мужчина продолжал переписываться с братом погибшего от его имени. Подробности расследования раскрыло издание The Sun в преддверии выхода документального фильма.

Все началось в апреле 2024 года в Британии, когда в природном заповеднике Солфорда обнаружили подозрительный сверток. Он лежал на бетонной плите в укромном месте и был завернут в несколько слоев пластика.

Внутри находилась нижняя часть человеческого туловища. Голова и конечности отсутствовали. Судебно-медицинский эксперт смог лишь установить, что останки принадлежали мужчине среднего или пожилого возраста.

Полицейские сразу поняли, что тело доставили в заповедник уже после смерти человека. При этом личность погибшего и возможные подозреваемые оставались неизвестными.

Камеры помогли выйти на след убийцы

Следователи начали изучать записи камер видеонаблюдения возле заповедника. На одной из них заметили человека, который вошел на территорию с тяжелой сумкой, а вышел уже без нее.

Полицейские проследили его маршрут до автобусной остановки. Однако записи из самого автобуса получить не удалось: к моменту обращения их уже удалили.

Тогда следователи установили, где началась поездка, и отправились в жилой комплекс в районе Уинтон. Там они попытались найти дополнительные записи с видеодомофонов.

Во время поисков сотрудники полиции неожиданно заметили самого подозреваемого. Мужчина шел перед ними, а затем сел в автобус. Оперативники передали информацию коллегам, которые остановили транспорт и задержали пассажира.

Им оказался 44-летний гражданин Польши Марцин Майеркевич. При нем обнаружили банковскую карту на имя Стюарта Эверетта, у которого он снимал комнату. Задержанный настаивал, что произошла ошибка. Он утверждал, что его сосед заболел и куда-то уехал.

Следы крови нашли под замененным полом

Когда полицейские приехали в дом, где проживали мужчины, их внимание привело состояние помещений. Значительная часть обстановки была демонтирована, а некоторые вещи вынесены на улицу. В одной из комнат кто-то вырезал участок коврового покрытия и заменил его новым.

Под ним криминалисты обнаружили следы крови. Экспертиза установила, что она принадлежала Эверетту. Следователи также выяснили, что Майеркевич арендовал белый фургон, чтобы вывезти из дома диван. Мебель удалось разыскать. На ней тоже сохранилась кровь погибшего.

По мере изучения записей камер полиции удалось обнаружить другие места, где преступник оставлял останки соседа. Отдельные части тела находили возле дома, на насыпи и в природных зонах. Фрагменты черепа обнаружили под водой в другом парке.

Всего расследование охватило 19 мест в Манчестере и Солфорде.

Эксперты установили, что причиной смерти Эверетта стали многочисленные удары тупым предметом по голове. Предположительно, убийца использовал молоток.

Брат погибшего продолжал получать от него сообщения

Пока полиция пыталась восстановить обстоятельства смерти мужчины, его младший брат Ричард даже не подозревал о случившемся. После убийства Майеркевич получил доступ к средствам связи Эверетта и начал выдавать себя за него.

Ричарду приходили по почте открытки с днем рождения, сообщения и даже видеозапись квартиры, в которую его брат якобы собирался переехать.

Поэтому, когда полицейские впервые связались с родственником погибшего, тот уверенно заявил, что Стюарт жив и продолжает с ним общаться. Лишь после установления личности жертвы мужчина перечитал переписку и заметил странности.

«Это не те слова, которые использовал бы мой брат», — признался он.

Преступнику некоторое время удавалось создавать впечатление, что Эверетт добровольно покинул дом и начал новую жизнь.

Второй сосед жил рядом с местом убийства

В том же доме проживал еще один мужчина — Михал Полховски, работавший на мясоперерабатывающем предприятии. Он находился дома в период предполагаемого убийства, поэтому также оказался под подозрением. Полицейские задержали его, а позднее предъявили обвинения.

Однако экспертизы не выявили доказательств его участия в преступлении. Впоследствии обвинения сняли.

Впервые рассказывая о произошедшем журналистам, Полховски объяснил, что большую часть времени проводил в своей комнате на верхнем этаже. На кухню спускался примерно раз в день.

При этом он замечал, что Стюарт и Марцин регулярно проводили время вместе. По его словам, они смотрели фильмы в комнате Майеркевича два-три раза в неделю.

Следователи также нашли в телефоне погибшего сообщения, указывающие на возможные более близкие отношения между мужчинами. Однако характер этих отношений достоверно не установлен.

Часть останков убийца некоторое время хранил в морозильной камере. Как второй жилец мог не заметить происходящего, осталось неясным.

Долги и пожизненный срок

В ходе расследования выяснилось, что Майеркевич испытывал серьезные финансовые трудности. Его долги достигали примерно 73 тысяч фунтов стерлингов (около восьми миллионов рублей). Незадолго до преступления мужчину уволили с должности управляющего заведением общественного питания. Он также задолжал деньги за аренду жилья.

После гибели соседа Майеркевич начал пользоваться его банковской картой.

Полицейские обнаружили в телефоне обвиняемого и материалы, свидетельствовавшие об интересе к жестоким сценам. Среди них были изображения изуродованных тел. Кроме того, мужчина носил татуировки с персонажами фильмов ужасов.

В марте 2025 года суд признал Майеркевича виновным в убийстве Стюарта Эверетта. Его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания 34 года.

Преступник не продемонстрировал раскаяния. При этом следователям так и не удалось обнаружить все части тела погибшего.

Брат Стюарта рассказал, что хотел бы захоронить его прах в семейной могиле. По его словам, это позволило бы сохранить место, связанное с памятью о близком человеке.

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