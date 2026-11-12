Одиночки или пары: кто тяжелее переносит старость

JAH: жизнь с супругом в пожилом возрасте может привести женщин к депрессии

Пожилые женщины, которые живут только с мужьями, могут проводить в депрессии большую часть оставшейся жизни, чем женщины, проживающие с другими родственниками. Среди мужчин наиболее неблагоприятные показатели обнаружили у тех, кто живет один. К таким выводам пришли японские ученые, чье исследование опубликовано в журнале Journal of Aging and Health.

Доцент Софийского университета Юка Минагава и профессор Университета Нихон Ясухико Сайто изучили, как семейное положение и условия проживания связаны с психическим здоровьем людей старше 65 лет.

Исследователей интересовало не только наличие депрессии, но и то, какую часть оставшейся жизни пожилые люди могут провести с ее симптомами.

Результаты оказались разными для мужчин и женщин. Если для первых наиболее неблагоприятным вариантом стало одиночное проживание, то для вторых — жизнь только с супругом. При этом наличие близкого человека рядом само по себе не гарантировало лучшего психологического состояния.

Как ученые изучали старение мужчин и женщин

Исследование основано на данных Японского долгосрочного исследования старения Университета Нихон. Наблюдения проводились с 1999 по 2009 год. Ученые сравнили три варианта проживания: в одиночестве, только с мужем или женой, а также с другими членами семьи.

С помощью статистических расчетов специалисты оценили ожидаемую продолжительность жизни после 65 лет и долю этого времени, которую человек может провести с депрессией. По расчетам исследователей, одинокие мужчины могли провести в таком состоянии 24,7% оставшейся жизни. Среди мужчин, живущих с другими родственниками, показатель составлял 13,1%.

У женщин наиболее неблагоприятные результаты оказались в группе проживающих только с супругом. На депрессию приходилось 25% предполагаемой оставшейся жизни. Для женщин, живущих с другими членами семьи, показатель составил 16,3%.

Различия между группами достигали почти двух раз.

Почему одинокие мужчины могут тяжелее переносить старость

Одиночное проживание нередко связано с ограниченным общением и недостатком социальной поддержки. После выхода на пенсию повседневная жизнь человека может заметно измениться. Если раньше значительную часть времени занимала работа, то после прекращения профессиональной деятельности привычных контактов может стать меньше.

Для пожилых мужчин, живущих одних, отсутствие постоянного общения и поддержки может иметь особое значение. Японское исследование выявило связь между такими условиями проживания и большей долей жизни с депрессией.

При этом ученые не утверждают, что одиночество обязательно приводит к психическому расстройству. Не все люди, живущие без родственников, испытывают социальную изоляцию. Важную роль может играть наличие друзей, знакомых и других людей, к которым можно обратиться за помощью.

Поэтому исследователи считают, что программы поддержки пожилых мужчин должны уделять внимание сохранению социальных связей и доступности помощи в области психического здоровья.

Почему женщины могут чувствовать себя одинокими даже рядом с мужем

Для пожилых женщин совместная жизнь с супругом может сопровождаться дополнительной эмоциональной и физической нагрузкой. Одно из возможных объяснений связано с распределением семейных обязанностей. Женщины нередко продолжают заботиться о близких и после выхода на пенсию.

Если супруг нуждается в постоянной помощи, значительная часть домашних дел и ухода может ложиться на жену. Такая ситуация способна ограничивать ее собственную активность, сокращать время на отдых и общение с другими людьми.

Авторы исследования обращают внимание на предыдущие научные работы, в которых у женщин, ухаживающих за мужьями, выявляли более выраженные симптомы депрессии, чем у мужчин, заботящихся о женах.

Кроме того, совместное проживание не обязательно означает наличие эмоциональной поддержки. Человек может находиться рядом с партнером, но при этом испытывать недостаток общения и понимания.

Как меняются отношения супругов после выхода на пенсию

Выход на пенсию может сопровождаться изменением привычного семейного уклада. Супруги начинают проводить больше времени дома, а обязанности и способы взаимодействия между ними могут меняться.

Для одних пар такой период становится возможностью чаще общаться и заниматься совместными делами. Для других он может сопровождаться дополнительной нагрузкой, особенно если одному из партнеров необходим уход.

В японском исследовании ученые не изучали непосредственно качество брака или конфликты между супругами. Однако полученные результаты позволяют предположить, что само наличие партнера не всегда обеспечивает психологическое благополучие.

Среди женщин, проживавших только с мужьями, ожидаемая доля оставшейся жизни с симптомами депрессии достигала 25%. Для сравнения, у одиноких женщин этот показатель составлял 22,3%, а у проживавших с другими родственниками — 16,3%.

При этом различия между одинокими женщинами и проживающими с супругами не были статистически значимыми. Более убедительные различия исследователи обнаружили при сравнении женщин, живущих только с мужем, с теми, кто проживает вместе с другими членами семьи.

Почему жизнь с родственниками может быть полезнее

Согласно результатам исследования, у пожилых мужчин и женщин, живущих с другими родственниками, ожидаемая доля жизни с симптомами депрессии была ниже, чем у групп с наиболее неблагоприятными показателями.

Одно из возможных объяснений заключается в наличии более широкого круга общения и распределении повседневных обязанностей. Когда рядом находятся несколько членов семьи, пожилой человек потенциально может получать помощь не только от одного супруга.

Однако совместное проживание с детьми или другими родственниками также не гарантирует психологического благополучия. Оно может сопровождаться необходимостью заботиться о других членах семьи. Поэтому ученые считают важным учитывать не только количество людей в доме, но и характер отношений между ними.

Что поможет сохранить психическое здоровье в старости

Авторы работы считают, что программы поддержки пожилых людей должны учитывать различия между мужчинами и женщинами. Одиноким мужчинам особенно важно сохранять социальные контакты и иметь возможность обращаться за психологической помощью. Для женщин, проживающих с супругами, необходимо учитывать возможную нагрузку, связанную с уходом за близкими.

Исследователи предлагают уделять внимание доступности медицинских и социальных услуг, развитию общественных программ и поддержке людей, которые заботятся о пожилых родственниках.

При этом результаты нельзя автоматически переносить на все страны. Работа основана на данных жителей Японии за 1999–2009 годы, а психологическое состояние оценивалось по выраженности депрессивных симптомов.

Главный вывод исследования заключается в том, что одиночество и совместная жизнь по-разному связаны с психическим здоровьем мужчин и женщин. Наличие супруга или родственников рядом само по себе не гарантирует защиты от депрессии.

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