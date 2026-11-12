В Петербурге возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля с военнослужащим
Погибший имел звание полковника и проходил службу в 6-й армии ВВС и ПВО.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Уголовное дело возбуждено после гибели военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.
«В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в Пушкинском районе», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
Инцидент произошел на Колпинском шоссе в Шушарах. По данным источника 5-tv.ru, машина взорвалась во время движения, когда военнослужащий выезжал со двора на дорогу. В салоне он находился один.
Собеседник издания сообщил, что взрывное устройство было установлено на днище автомобиля и приведено в действие дистанционно. В результате полученных травм мужчина погиб. Других пострадавших нет.
Погибший имел звание полковника и проходил службу в 6-й армии ВВС и ПВО.
Следователи и криминалисты вместе с оперативными сотрудниками осматривают место происшествия. Специалисты также назначают необходимые судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося.
После взрыва движение на участке Колпинского шоссе было ограничено. Местные жители сообщали в социальных сетях о громком звуке, который раздался в районе происшествия.
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