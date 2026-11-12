Обломки и обгоревший кузов: кадры взорванной машины военного под Петербургом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 83 0

На месте взрыва работают следователи и криминалисты.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появились кадры машины, в которой подорвали офицера армии России под Петербургом

Кадры машины, в которой подорвали офицера российской армии под Петербургом, появились в распоряжении 5-tv.ru. На видео виден автомобиль, поврежденный взрывом. Вокруг лежат обломки кузова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели военнослужащего при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Шушарах. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным источника 5-tv.ru, автомобиль взорвался во время движения, когда мужчина выезжал со двора на дорогу. В момент детонации он находился в машине один.

Бомба была закреплена под днищем автомобиля. Ее привели в действие дистанционно, в результате чего офицер получил смертельные травмы. Других раненых нет.

Погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники — на кадрах видна машина Следкома РФ. Эксперты осматривают место взрыва, собирают улики и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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