Обломки и обгоревший кузов: кадры взорванной машины военного под Петербургом

Появились кадры машины, в которой подорвали офицера армии России под Петербургом

Кадры машины, в которой подорвали офицера российской армии под Петербургом, появились в распоряжении 5-tv.ru. На видео виден автомобиль, поврежденный взрывом. Вокруг лежат обломки кузова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели военнослужащего при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Шушарах. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным источника 5-tv.ru, автомобиль взорвался во время движения, когда мужчина выезжал со двора на дорогу. В момент детонации он находился в машине один.

Бомба была закреплена под днищем автомобиля. Ее привели в действие дистанционно, в результате чего офицер получил смертельные травмы. Других раненых нет.

Погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники — на кадрах видна машина Следкома РФ. Эксперты осматривают место взрыва, собирают улики и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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