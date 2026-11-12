«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза выходит замуж

Обладательница титула «Мисс Россия — 2025» 23-летняя Анастасия Венза готовится к свадьбе. Модель призналась, что получила предложение руки и сердца во время отдыха на Мальдивах. Об этом она рассказала в беседе с StarHit.

Романтический сюрприз стал для нее неожиданностью, а теперь на безымянном пальце девушки красуется помолвочное кольцо. Имя будущего супруга победительница конкурса красоты пока не раскрывает.

За прошедший год жизнь Анастасии заметно изменилась. Национальная корона принесла ей популярность, новые знакомства и участие в благотворительных проектах.

Тем временем организаторы уже готовятся к новому сезону конкурса «Мисс Россия», а также стало известно и имя девушки, которая представит страну на «Мисс Вселенная — 2026».

Предложение на Мальдивах стало неожиданностью

О помолвке Анастасия рассказала журналистам на презентации нового сезона конкурса «Мисс Россия». По словам модели, предложение руки и сердца она получила примерно две недели назад во время отдыха на Мальдивах. Девушка призналась, что совершенно не ожидала такого развития событий.

«У меня все очень хорошо! Теперь ношу помолвочное кольцо. Это случилось где-то две недели назад, во время отдыха на Мальдивах. Честно скажу, я вообще не ожидала. Большая неожиданность! Но пока сильно афишировать это не хочу, пусть останется личным», — поделилась Венза.

Во время беседы девушка продемонстрировала украшение на безымянном пальце. При этом раскрывать личность избранника она не стала. Неизвестно и то, когда пара планирует сыграть свадьбу. Судя по словам модели, пока она предпочитает не превращать отношения в публичную историю.

Как изменилась жизнь Анастасии Вензы после победы в «Мисс России»

Анастасия завоевала титул главной красавицы страны в октябре 2025 года. После победы привычная жизнь девушки заметно изменилась: появились многочисленные мероприятия, поездки, фотосессии и новые знакомства. Модель признавалась, что первое время ее узнавали практически повсюду.

«Честно, первое время после конкурса меня узнавали везде! Даже не могла выйти куда-то в кафе, потому что сразу подходили и спрашивали: «Ой, это же вы победительница «Мисс Россия?» — вспоминала Венза.

По словам модели, после конкурса к ней стали обращаться девушки даже из других стран. Они интересовались, как попасть на национальное соревнование, подготовиться к выступлению и подобрать макияж.

«Мисс Россия — 2025» готова расстаться с короной

Тем временем организаторы начали подготовку к конкурсу «Мисс Россия — 2026». На первой встрече с претендентками Анастасия выступила наставницей. Летом она также участвовала в отборе девушек и уже успела познакомиться с будущими конкурсантками.

По мнению Вензы, для победы недостаточно одной привлекательной внешности. Важными качествами она считает искренность, образованность и богатый внутренний мир. При этом сама модель спокойно относится к предстоящему прощанию с короной.

«Я уже точно готова отдать корону другой и сделать какой-то следующий шаг. Расстанусь с ней с легкостью», — заверила Анастасия.

За время своего титульного года Венза также представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», который проходил в Таиланде. Однако войти в число финалисток ей не удалось.

Медицинский университет и мечта о телевидении

Еще одна задача, которой Анастасия намерена уделить больше внимания, — окончание медицинского университета. Девушка учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Совмещать занятия с конкурсными обязанностями оказалось непросто: из-за поездок и мероприятий у студентки накопились задолженности.

Венза рассказала, что в ее вузе экзамены проходят каждый месяц, поэтому пропуски занятий серьезно отразились на успеваемости. В течение полугода она постепенно закрывала долги. Теперь модель собирается сосредоточиться на дипломном годе.

При этом медицинское образование — не единственное направление, которое ее интересует. После окончания университета Анастасия хочет поступить в школу Останкино и попробовать себя в роли телеведущей.

Кто представит Россию на «Мисс Вселенная — 2026»

Пока Венза готовится передать национальную корону, организаторы определили представительницу страны на следующем международном конкурсе красоты. Ею стала 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени.

Девушка уже знакома поклонникам соревнований: в 2023 году она участвовала в «Мисс России» и вошла в десятку финалисток. Тогда победительницей стала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

У Сташкевич есть достижения и за пределами модельной индустрии. Она семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта. Кроме того, Александра учится на журналиста в Тюменском государственном университете и работает спортивным корреспондентом.

Ее назначение вызвало вопросы у поклонников конкурсов красоты. Обычно Россию на «Мисс Вселенная» представляла победительница национального соревнования, а если она не могла участвовать — первая вице-мисс. В 2026 году организаторы остановились на кандидатуре финалистки прошлых лет.

Юбилейный, 75-й конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Пуэрто-Рико. Финал запланирован на 24 ноября. Александре предстоит побороться за одну из самых известных корон мировой индустрии красоты.

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