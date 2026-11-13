Ждем счастливые возможности: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 16 по 22 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Узнать больше о том, что такое «Бацзы», можно здесь.

Звезды сияют и переливаются, давая счастливые возможности: неделя начинается с ярких аккордов и настаивает на отдыхе в выходные. Планируйте дела на понедельник, среду и четверг. Визит к врачу лучше запланировать на вторник, среду, четверг или даже понедельник. И постарайтесь не перенапрягаться в выходные, они очень располагают к отдыху.

Понедельник, 16 ноября

День Деревянной Лошади

Фото: 5-tv.ru

Целая плеяда счастливых звезд сияет в этот день. Звезда Песчаных объятий на пару с Добродетелью Месяца создают прекрасную атмосферу для старта всех важных дел. К тому же, это восьмой лунный день, который активно способствует решению финансовых вопросов, договоренностям между людьми.

Прекрасное время для земляных работ, начала строительства, возведения крупных опор. Внимательнее читайте документы — в них могут возникать ошибки, однако все недопонимания будут разрешаться позитивно. Это хороший день, который проходит под счастливым созвездием Зеленого Дракона. Все деловые начинания этого дня будут успешны.

Совет книги перемен: знак для запусков, стартов, первого шага в большом деле, объявления о себе и выхода на новый уровень развития. Идеальное время для старта, но благоприятна только тогда, когда тщательная подготовка уже завершена: Дракон не выпрыгивает из пруда раньше времени.

Вторник, 17 ноября

День Деревянной Козы

Фото: 5-tv.ru

Проходит под особым влиянием Меркурия, хорошо способствует переговорам, обсуждениям. Вопросы будут решать быстро, хотя возможно иногда и громко. Ша Ци, негативная энергия, в Центральном Дворце снимает пену надежды на успех в путешествиях и слишком амбициозных планах на день.

Но счастливая стоянка, в которой оказалась Луна, несколько компенсирует общую резкость звездных настроений. Такой день вполне можно назвать умеренно позитивным, наметить на него переговоры, дела среднего уровня важности. Такой день не столько способствует рывку вперед, сколько дает завершение и ясность в ход дел и мыслей.

Совет книги перемен: общайтесь, передавайте информацию. Взаимодействие, взаимоподдержка с другими укрепят ваш дух и дадут новые силы.

Среда, 18 ноября

День Огненной Обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Полезные энергии этого дня могут подтолкнуть к вам благородных помощников. Поэтому не стесняйтесь просить о поддержке, если чувствуете, что зашли в тупик. День проходит под особым покровительством Луны, которая сглаживает негативные проявления энергий, дает дополнительную удачу в денежных делах, ремонтах, строительстве. В энергии дня может проявляться нестабильность, резкость, непредсказуемость, мысли могут бегать и способствовать радикальной смене взглядов на тот или иной вопрос. Старайтесь проявлять открытость к новым мнениям и взглядам, не списывайте новые возможности со счетов.

Совет книги перемен: после беспокойства и неприятностей нужно собраться и начинать действовать, чтобы не упустить возможность добиться блестящих результатов.

Четверг, 19 ноября

День Огенного Петуха

Фото: 5-tv.ru

Благоприятный день под счастливыми звездами. Он подходит для ремонтных работ, важных переговоров, способствует росту доходов, дает надежду на повышение в карьере. Особый покровитель этого дня Юпитер дает дополнительную силу Луне в стоянке Ковша, которая дает успех в торговле, помогает пробуждать сверхспособности и покровительствует наградам и успеху. В этот день могут случаться чудеса и счастливые события. Но важно проявлять терпение — внезапность, импульсивность могут навлечь беду.

Совет книги перемен: создавайте связь бережно и мягко. Слушайте, и вы будете услышаны. Спрашивайте, и ваши вопросы обязательно найдут верный ответ.



Пятница, 20 ноября

День Каменной Собаки

Фото: 5-tv.ru

Проходит под сильным влиянием Кету и Марса. Луна оказывается в одной из самых негативных стоянок Быка — такие периоды считаются несчастливыми, поскольку они несут трудности и преграды, голод и болезни. Вишенкой на торте будет звезда болезней, которая мешает благоприятному посещению медицинских учреждений — анализы могут быть неверными, диагнозы неточными. К врачу на неделе можно сходить почти в любой другой день. В такую пятницу лучше либо отдыхать, либо вынашивать планы атаки на оппонентов и врагов. Активных действий такое созведие не поддержит.

Совет книги перемен: духи вредят сытому и покровительствуют скромному, а люди терпят только тех, кто не кичится. Излишки отнимаются, недостатки восполняются. Настоящая сила не станет самоутверждаться. Скромность — это внутренняя зрелость. Позиция силы без власти — самая устойчивая позиция по Книге Перемен



Суббота, 21 ноября

День Земляной Свиньи

Фото: 5-tv.ru

Сильное влияние медлительного Сатурна и особая структура самонаказания с порога снижают планку ожиданий от энергий этого дня. Велик риск наделать дел, а потом жалеть. Или принять множество импульсивных решений. Несмотря на умеренно позитивные показатели по текстам древних мастеров, на этот день стоит планировать только самые незначительные дела. Он поможет решить бытовые и застарелые задачи. Хотя с другой стороны может добавить неожиданных и запутанных ситуаций в жизнь. В такой день могут происходить таинственные события.

Совет книги перемен: будьте готовы к неожиданностям и неприятностям. Спокойно и рассудительно анализируйте положение дел.



Воскресенье, 22 ноября

День Стальной Крысы

Фото: 5-tv.ru

Разрушитель года под самыми негативными созвездиями. Остерегайтесь травм и рискованных мероприятий — Луна в стоянке Пустоты сулит болезни и всевозможные неприятности. Это хороший день для внутренней работы и вознесения молитв. Прекрасное время для избавления от ненужного, как материального, так и ментального. Идеальное время, чтобы проработать ограничивающие установки, вредоносные привязанности, сжечь мосты и убрать весь хлам из жизни.

Совет книги перемен: движение должно быть направлено на добро и согласовано с другими — эгоистичный захват в этой фазе обнуляет приумножение.

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