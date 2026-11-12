Приблизились ли мы к миру? Уиткофф сделал важное заявление по прилете в Москву

Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал перспективы мирного урегулирования. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Александром Христенко.

На вопрос корреспондента о том, удалось ли сторонам приблизиться к миру, американский переговорщик ответил: «Я надеюсь».

Спецпосланник Дональда Трампа прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Самолет с Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в аэропорту Внуково утром 12 ноября. Американские представители прибыли в Россию после завершения переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с президентом России запланирована на первую половину дня. Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал, что американская делегация должна привезти в Москву предложения по итогам консультаций. При этом их содержание российской стороне заранее известно не было.

Переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Стороны обсуждали гарантии безопасности, территориальные разногласия и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. Одним из конкретных результатов стала принципиальная договоренность о масштабном обмене военнопленными.

После встречи в Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев приблизились к миру, однако дальнейшее развитие процесса, по его словам, будет зависеть от позиций всех участников. Украинская сторона также говорила о положительной динамике переговоров.

Кушнер ранее сообщил, что после переговоров с Путиным американская делегация намерена отправиться в Дублин. Там Уиткофф и Кушнер планируют обсудить итоги московской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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