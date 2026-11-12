«Зловредный человек!» — Ефремова необычно поздравили с 63-летием

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 883 0

Праздник прошел без привычного застолья: вместо него коллеги подготовили для артиста небольшой сюрприз.

Михаила Ефремова необычно поздравили с 63-летием в театре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Михаила Ефремова необычно поздравили с 63-летием в театре

Заслуженный артист России Михаил Ефремов отметил 63-летие прямо на рабочем месте — в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Коллеги решили устроить актеру необычное поздравление и превратили его день рождения в небольшую театральную сцену. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Вместо традиционного застолья Ефремову преподнесли голубой торт с шоколадными украшениями и цифрами «63» розового цвета. Пока артист задувал свечи, рядом с праздничным угощением находился сценарий будущего спектакля.

Поздравление продолжили в импровизированном формате. Заслуженный артист РФ Сергей Баталов воткнул в торт нож и обратился к имениннику со словами: «Зловредный ты человек!».

Затем коллеги устроили небольшую читку из пьесы Максима Горького «Васса Железнова». Народная артистка России Ирина Розанова произнесла реплику «Не Прохор он, а прохвост», после чего направила камеру на Ефремова.

Именно над этой постановкой сейчас работает актер. Спектакль поставит актриса Надежда Михалкова.

Постановка основана на первой редакции пьесы «Васса Железнова», которую Максим Горький написал в 1910 году. Для Михаила Ефремова спектакль станет второй крупной театральной работой после возвращения на сцену.

Премьера намечена на 25 и 26 ноября. Надежда Михалкова, подводя итог праздничной читке, пошутила: она надеется, что актеры сыграют спектакль лучше, чем поздравили Ефремова.

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