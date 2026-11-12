Набиуллина: «Гражданам нужна не доступная ипотека, им нужно доступное жилье»

Гражданам нужна не просто ипотека с низким процентом, а жилье, которое они действительно могут себе позволить. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, доступность недвижимости определяется не только условиями кредитования, но и ценой квадратного метра, а также размером займа, который приходится брать покупателю.

«Гражданам нужна не доступная ипотека, им нужно доступное жилье. А доступное жилье зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра и, по сути, от того объема долга, который людям надо брать», — подчеркнула глава регулятора.

По словам Набиуллиной, льготные программы действительно позволили заемщикам получать кредиты под значительно более низкий процент. Однако экономический эффект от такой поддержки оказался не таким, как ожидалось: выгоду от сниженной ставки в значительной степени нивелировало подорожание недвижимости.

При этом граждане, которые не могли претендовать на господдержку, столкнулись с дальнейшим снижением доступности квартир.

Глава Центробанка также привела данные по ипотечному рынку. За последние 12 месяцев прирост ипотечного портфеля составил 2,5 триллиона рублей, а объем выданных кредитов достиг 5,4 триллиона рублей. Оба показателя превысили результаты двух предыдущих лет. При этом все большую роль в выдаче займов играет рыночная ипотека: ее доля за год удвоилась.

Набиуллина подчеркнула, что именно выдача новых кредитов обеспечивает финансирование покупки жилья и поддерживает строительную отрасль. По ее мнению, сделать рыночную ипотеку доступнее поможет снижение инфляции, а льготные программы необходимо предоставлять более адресно.

Ранее Набиуллина выступила за ограничение объемов льготного ипотечного кредитования. По ее оценке, чрезмерное расширение таких программ может сделать рыночную ипотеку практически недоступной для большинства россиян.

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