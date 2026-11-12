Семья спала, пока гараж опустошали: неизвестные ограбили особняк Криса Хемсворта

Неизвестные пробрались в поместье Криса Хемсворта и угнали три машины

Четверо неизвестных проникли на территорию австралийского поместья актера Криса Хемсворта в Брокен-Хеде и похитили три автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Злоумышленники проникли на частную территорию ранним утром, пробрались в гараж и угнали стоявшие там машины BYD, Ram и Raptor. При этом двое из нападавших были вооружены ножами. Ключи от автомобилей находились прямо в салонах, что упростило задачу преступникам.

Жена артиста Эльза Патаки проснулась около двух часов ночи от громкого лая собак, но не придала этому значения и продолжила спать. О происшествии женщина узнала только утром, когда посмотрела записи с камер видеонаблюдения. После этого, около 07:30, супруги вызвали полицию.

Правоохранителям уже удалось найти две угнанные машины. Одну обнаружили примерно в часе езды от дома, вторую — в двух часах. Где находится третий автомобиль, пока неизвестно. Его продолжают искать.

Поместье голливудского актера площадью более четырех гектаров располагается неподалеку от Байрон-Бей и за свой размах получило у местных жителей неофициальное название «Крепость». Хемсворт перевез туда семью ради спокойной жизни вдали от голливудской суеты, однако уединенное местоположение не защитило дом от преступников.

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