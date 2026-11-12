Семья спала, пока гараж опустошали: неизвестные ограбили особняк Криса Хемсворта

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 47 0

Актер и его супруга в буквальном смысле проспали момент, когда в их доме орудовали преступники.

Дома каких знаменитостей грабили

Фото: www.globallookpress.com/Julie Edwards

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестные пробрались в поместье Криса Хемсворта и угнали три машины

Четверо неизвестных проникли на территорию австралийского поместья актера Криса Хемсворта в Брокен-Хеде и похитили три автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Злоумышленники проникли на частную территорию ранним утром, пробрались в гараж и угнали стоявшие там машины BYD, Ram и Raptor. При этом двое из нападавших были вооружены ножами. Ключи от автомобилей находились прямо в салонах, что упростило задачу преступникам.

Жена артиста Эльза Патаки проснулась около двух часов ночи от громкого лая собак, но не придала этому значения и продолжила спать. О происшествии женщина узнала только утром, когда посмотрела записи с камер видеонаблюдения. После этого, около 07:30, супруги вызвали полицию.

Правоохранителям уже удалось найти две угнанные машины. Одну обнаружили примерно в часе езды от дома, вторую — в двух часах. Где находится третий автомобиль, пока неизвестно. Его продолжают искать.

Поместье голливудского актера площадью более четырех гектаров располагается неподалеку от Байрон-Бей и за свой размах получило у местных жителей неофициальное название «Крепость». Хемсворт перевез туда семью ради спокойной жизни вдали от голливудской суеты, однако уединенное местоположение не защитило дом от преступников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.66
0.11 92.70
0.30
Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придет...

Последние новости

16:05
«А ты откуда взял?» — Путин сравнил европейцев с героем анекдота
16:01
Кушнер надеется обсудить в Кремле завершение конфликта на Украине
15:51
Путин назвал единственную линию разграничения с Украиной
15:50
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность гуманитарной миссии в Константиновке
15:47
Путин отметил успехи на гуманитарном треке по Украине
15:46
Годится в матери? Звезда «Руки вверх!» содержит беременную жену старше себя

Сейчас читают

«Зловредный человек!» — Ефремова необычно поздравили с 63-летием
Макаров и Синицын снова вместе: звезды «Кадетства» встретились спустя годы
Лерчек придется пойти на важный шаг ради помилования: что ей нужно сделать
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео