Саркофаг для родителей: подозреваемого в убийстве пенсионеров в Ростове-на-Дону задержали

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Мужчину нашли в Макеевке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Ирина Волк / IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Подозреваемого в убийстве родителей в Ростове-на-Дону задержали в Макеевке

Мужчину, подозреваемого в убийстве пожилых родителей в Ростове-на-Дону, задержали в Макеевке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в социальных сетях.

По словам подозреваемого, после случившегося он несколько дней провел в гостинице, а затем вернулся к месту преступления. Мужчина рассказал, что купил в магазине монтажную пену и с ее помощью сделал в гараже подобие саркофага.

Задержать подозреваемого удалось сотрудникам МВД по Донецкой Народной Республике. В ближайшее время его передадут полицейским из Ростовской области, которые доставят мужчину к следователям.

Ранее стало известно, что тела двух пенсионеров 1952 и 1953 годов рождения нашли в холодильнике в их квартире в Ростове-на-Дону. Соседи пожаловались на неприятный запах, после чего на место приехали правоохранители.

Ранее сын супругов обратился в полицию и заявил, что родители уехали в Крым и перестали выходить на связь. После этого их объявили в розыск.

Мужчина уже был судим за убийства. В 2003 году его приговорили к 12 годам колонии за кражу, сопровождавшуюся убийством. В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно.

В 2016 году мужчина задушил ремнем свою тещу, забрал из ее квартиры деньги и украшения, а тело оставил на кладбище в поселке Щепкин. За это преступление его приговорили к 22 годам колонии особого режима.

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