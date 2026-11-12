Годится в матери? Звезда «Руки вверх!» содержит беременную жену старше себя

Актер из «Руки вверх!» Влад Прохоров содержит 49-летнюю беременную возлюбленную

Звезда фильма «Руки вверх!» Влад Прохоров содержит большую семью: бабушку, дедушку и беременную возлюбленную Наталью Гнеушеву, которая старше его на 21 год, об этом пишет Woman.ru.

«У меня большая семья — бабушка, дедушка, жена, дочь. Мне нужно всех обеспечивать. Я не могу не работать», — рассуждает актер.

В октябре 28-летний Прохоров впервые вышел в свет вместе с 49-летней избранницей. На красной дорожке Наталья появилась в свободном платье, подчеркивающем беременность, а Влад выбрал сдержанный образ — белую футболку и серый пиджак.

Как познакомились

История их романа началась вовсе не со светских мероприятий. Наталья Гнеушева была агентом Влада. Еще в 2024 году актер рассказывал, что именно она стала для него не только профессиональным наставником, но и человеком, сильно повлиявшим на его карьеру.

«Ее можно назвать моим наставником», — говорил Прохоров о Гнеушевой в интервью «Кинопоиску».

Спустя время рабочие отношения переросли в нечто большее. Сам актер объяснял это предельно просто: «Сначала агентом, мы начали работать, а потом полюбили друг друга». По его словам, вместе они уже около трех лет.

Разница в возрасте и «химия»

Наталье 49 лет, Владу — 28. Разница составляет 21 год, но сам актер не делает из этого драму. В интервью он признавался, что возраста в отношениях практически не ощущает. В разговоре с журналистами Прохоров отметил, что жена на год старше его мамы.

Конфликты случаются, но причина совсем не в возрасте. Оба темпераментные и не любят уступать в спорах. Бывает и ревность — словом, обычная история для пары, у которой есть чувства.

«У нас химия», — пожалуй, наиболее точная формулировка самого Прохорова.

Скоро станет отцом

В конце сентября стало известно, что Влад Прохоров впервые станет отцом. Ребенок должен появиться на свет в декабре 2026 года. Причем сначала он представлял отцовство значительно позже — примерно после 35 лет, когда удастся окончательно состояться в профессии. Но жизнь внесла свои коррективы.

Теперь Прохоров говорит, что рад тому, что все происходит именно сейчас. Первой о беременности узнала его бабушка — именно она воспитала Влада после смерти родителей. Причем актер признавался: первая мысль была совершенно не романтической.

«Нужно больше работать», — думал он.

При этом Влад рассказывал, что уже почувствовал внутреннюю связь с будущим ребенком.

Для Прохорова дочь станет первенцем, для Гнеушевой — третьим ребенком. У нее уже есть двое сыновей — Николай и Андрей. По словам Влада, отношения с ними сложились прекрасно.

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